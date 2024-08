L' orrore del crollo del detentore del record mondiale ha oscurato la finale olimpica

Lamecha Girma è il detentore del record del mondo dei 3000m ostacoli e il favorito per il titolo olimpico. Tuttavia, nella finale, inciampa su un ostacolo e rimane incosciente sulla pista. Lo shock è grande, gli aiutanti accorrono dall'etiopico mentre la gara prosegue.

La finale olimpica dei 3000m ostacoli è stata offuscata da una brutta caduta. Co-favorito Lamecha Girma dell'Etiopia è caduto all'ultimo ostacolo a circa 200 metri dal traguardo e è rimasto immobile a terra. Il 23enne è stato preso alla caviglia e ha sbattuto la faccia sulla pista.

Gli aiutanti hanno gesticolato e sono accorsi dal detentore del record del mondo. Dopo diversi minuti di trattamento, è stato portato fuori dallo Stade de France tra gli applausi del pubblico. Intorno al collo di Girma era visibile un collarino. Secondo le informazioni del quotidiano sportivo francese "L'Equipe", che citava la squadra etiope, Girma era cosciente e in grado di parlare.

Mentre Girma era a terra, i concorrenti hanno lottato per un finale thriller. L'oro è andato a Soufiane El Bakkali. Il marocchino ha vinto in 8:06.05 minuti, battendo il sorprendentemente forte americano Kenneth Rooks, che ha concluso 0.36 secondi più lento. Terzo posto per Abraham Kibiwot del Kenya. Il trio tedesco non si è qualificato per la finale.

Sorpresa tedesca nel lancio del disco

Un tedesco era in finale nel lancio del disco. Clemens Prüfer ha concluso sesto con un lancio di 67.41 metri e ha lasciato l'area di lancio sorridente. "Sono entusiasta. Questa è stata la migliore gara che abbia mai vissuto", ha detto Prüfer, aggiungendo con un'occhiata al livello, "Questa è stata probabilmente la migliore gara di disco mai vista. Con la mia prestazione, avrei vinto il bronzo a Tokyo".

Il sorprendente campione olimpico è stato il giamaicano Roje Stona, che ha lanciato il disco a un nuovo personale di esattamente 70 metri nel quarto turno. Così, il WM-19 del precedente anno ha superato tutti i favoriti. "Penso che lui ancora non ci creda. Nessuno dei favoriti lo aveva sulla propria lista", ha detto Prüfer. L'argento è andato al lituano Mykolas Alekna con soli tre centimetri in meno. Il 21enne detentore del record del mondo e campione europeo del 2022 ha mancato l'occasione di seguire le orme del padre Virgilijus per ora. Alekna senior ha vinto il primo dei suoi due ori a Sydney nel 2000 e ha collezionato diversi titoli. L'australiano Matthew Denny ha vinto il bronzo con 69.31 metri.

L'oro nei 400m è andato all'americano Quincy Hall negli ultimi metri in 43.40 secondi. Così, Hall ha raggiunto il britannico Matthew Hudson-Smith, che ha corso 43.44 secondi. Il bronzo è andato allo zambiano Muzala Samukonga in 43.74 secondi.

Nella gara di salto con l'asta, la vittoria è andata all'australiana Nina Kennedy con 4.90 metri, davanti alla campionessa olimpica di Tokyo Katie Moon degli Stati Uniti e alla canadese Alysha Newman, che hanno entrambe superato 4.85 metri. La tedesca Anjuli Knäsche ha concluso 14ª con 4.40 metri.

I Giochi Olimpici del 2024 a Parigi sono attesissimi dagli atleti di tutto il mondo, a seguito degli eventi drammatici dei Giochi del 2022. Lamecha Girma, che era atteso per dominare i 3000m ostacoli, ha subito una brutta caduta durante la finale.

Nonostante l'incidente sfortunato, le aspettative restano alte per prestazioni emozionanti e campioni inaspettati ai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi.

