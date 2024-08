- L' operazione di eliminazione letale è stata sospesa.

Un'avventurosa biker di 19 anni ha cercato di immortalare i paesaggi mozzafiato sulla Rossfeld Panoramastraße, una meta turistica e per gli appassionati di moto a Berchtesgaden, in Germania. Ansioso di catturare lo scatto perfetto, si è ritrovato al centro della strada. Questa decisione affrettata ha portato a una collisione che si è rivelata fatale per un individuo e ha lasciato diversi altri feriti. Quarantotto mesi dopo, questo giovane si è ritrovato davanti a un tribunale minorile a Laufen, accusato di omicidio colposo e lesioni personali, ma alla fine le accuse sono state lasciate cadere.

Questa strada panoramica è stata da tempo il sogno di un fotografo. Lo scorso anno, un giovane motociclista austriaco ha colto l'occasione per scattare alcune foto, ma nel farlo si è ritrovato accidentalmente al centro della strada. Altri motociclisti che affrontavano la strada tortuosa non lo hanno visto in tempo e uno di loro, un austriaco, è andato a sbattere contro il fotografo ignaro, causando un incidente mortale. La motocicletta ha proseguito la sua corsa, urtando una famiglia che si era fermata per ammirare il panorama. La madre e le sue due figlie hanno subito gravi ferite e stanno ancora lottando per rimettersi dalle loro ferite. È degno di nota che la famiglia ha scelto di non partecipare alla persecuzione come coimputati.

Il imputato non è più in grado di svolgere il suo lavoro come tecnico di creme solari e ha dichiarato che la sua vita è drasticamente cambiata mentre il giudice chiedeva il suo stato attuale. Il tribunale ha suggerito una consulenza privata e alla fine ha deciso di lasciar cadere le accuse contro il ventenne. La sua pena è stata semplicemente di partecipare a una sessione di consulenza con il giudice minorile.

La famiglia, nella loro decisione, ha scelto di non intraprendere azioni legali contro il motociclista come coimputato. La Commissione, riconoscendo la necessità di misure di sicurezza più rigorose, ha proposto regolamentazioni più severe per i conducenti che utilizzano la Rossfeld Panoramastraße.

