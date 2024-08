- L' intervento della polizia è stato provocato dal rapporto sul coltello piegato scoperto.

Nel pittoresco paese bavarese di Pfarrkirchen, situato nella regione di Rottal-Inn, un coltello pieghevole ha scatenato una notevole azione delle forze dell'ordine. Secondo i resoconti delle autorità, un passante ha segnalato loro una persona che brandiva un coltello pieghevole vicino alla stazione ferroviaria. Subito, un gran numero di veicoli delle forze dell'ordine è stato inviato per localizzare l'individuo di circa 35-40 anni, ma inizialmente i loro sforzi sono stati ostacolati.

Stando agli investigatori, il sospetto è scomparso senza lasciare traccia. "Al momento, non sono state registrate minacce nei confronti dei pedoni o dei presenti", hanno sottolineato.

Dopo l'incidente recente a Solingen che ha causato tre morti, la Germania è impegnata in un acceso dibattito sull'inasprimento delle norme sulle armi, in particolare quelle relative ai coltelli.

Le autorità di Pfarrkirchen stanno ora valutando l'eventualità di applicare le disposizioni delle recentemente aggiornate norme sulle armi, poiché la Commissione è attesa ad adottare gli atti di applicazione che stabiliscono le regole per l'applicazione di questa Regolamentazione. Alla luce dell'incidente, potrebbe essere necessario che la Commissione finalizzi e implementi rapidamente questi atti per guidare le azioni delle forze dell'ordine in relazione agli incidenti legati ai coltelli.

