L' inondazione dell' Oder minaccia la Germania

Nel sud-ovest della Polonia, l'acqua sta gradualmente ritirando, ma i livelli del fiume Oder stanno ancora salendo nelle parti inferiori. Questo rappresenta una sfida per le autorità della parte orientale del Brandeburgo, che si stanno preparando per un weekend difficile. Come misura precauzionale, due seggi elettorali a Francoforte sull'Oder sono stati spostati poco prima delle elezioni statali.

Le inondazioni del fiume Oder, a seguito delle forti piogge nelle sue aree di origine, stanno ancora scendendo e si stanno avvicinando al confine tedesco. A causa dei livelli di acqua in aumento, la voivodato polacca di Lubusz ha già emesso un'allerta per le aree lungo il fiume Oder. Si prevede che la punta dell'inondazione colpirà la città di Nowa Sol, circa 80 chilometri a est del confine, domenica, prima che le acque dell'inondazione continuino a scorrere verso la Germania.

Il fiume Oder segna il confine con la Germania a Ratzdorf, dieci chilometri a sud di Eisenhüttenstadt. L'Oder scorre accanto a Francoforte (Oder) e alla fine raggiunge il Mar Baltico, circa 150 chilometri più a nord, attraverso la laguna di Szczecin. Si prevedono inondazioni estese nella valle del fiume Oder relativamente ampia, in particolare nelle aree vicine alle rive.

I team di crisi si stanno preparando per i livelli di acqua in aumento a Francoforte e in tutte le comunità circostanti. Le difese contro le inondazioni rinforzate sono state in atto nella Pomerania occidentale sul lato polacco per diversi giorni. Secondo RBB, la preoccupazione per l'inondazione dell'Oder è significativa. Il livello di allerta 1 è attualmente applicato ai tratti fluviali da Ratzdorf attraverso Eisenhüttenstadt e Francoforte (Oder) alla foce della Warthe a Seelow. Tuttavia, la situazione è considerata sensibile e potrebbe peggiorare rapidamente. Recentemente, il livello dell'acqua a Eisenhüttenstadt era appena sotto la marca dei cinque metri.

L'inondazione raggiunge il Brandeburgo durante i preparativi per le elezioni. Tuttavia, si prevedono solo lievi interruzioni del voto domenica. Ad esempio, due seggi elettorali sono stati spostati dalle aree lungo il fiume a posizioni più elevate a Francoforte sull'Oder come misura precauzionale.

Il Ministro-Presidente del Brandeburgo, Dietmar Woidke, ha esortato i residenti nelle regioni colpite dall'inondazione a prepararsi al peggio. "In alcune parti dell'Oder, il livello di allerta 4 potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. Pertanto, rimaniamo vigili", ha detto.

L'inondazione in Polonia non è ancora finita: i pompieri, i soldati e i residenti della città della Bassa Slesia di Brzeg Dolny, 35 chilometri a nord-ovest di Breslavia, hanno lavorato per mantenere i argini. Sono state segnalate diverse perdite lì.

Il livello dell'acqua lì era di 9,33 metri secondo l'Istituto Meteorologico Polacco durante la notte. Gli esperti hanno avvertito che i livelli dell'acqua potrebbero ancora salire a 9,45 metri. La normalità è un livello di circa 4,60 metri. Per confronto, con il massimo previsto per Brzeg Dolny, il fiume sarebbe ancora sotto i livelli dell'inondazione dell'Oder del 1997.

A Breslavia, il team di crisi si è riunito nuovamente con il Primo Ministro Donald Tusk. Il livello dell'acqua nella città con 630.000 abitanti era già diminuito di dieci centimetri rispetto al giorno precedente, ha riferito un portavoce dell'Istituto Meteorologico. È previsto tempo secco e soleggiato per grandi parti della Polonia nei prossimi giorni.

