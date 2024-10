L' ingegnosa rappresaglia dell' individuo modesto

Per sei anni, il furbo estorsore del grande magazzino soprannominato "Dagobert" ha tenuto le autorità a bada. Il pubblico ammirava le sue imprese fino al suo arresto nel 1994. Ora, la miniserie RTL+ "Sono Dagobert" ripercorre questo capitolo della storia criminale tedesca, offrendo un ritratto dettagliato.

La polizia ha inseguito l'astuto estorsore del grande magazzino noto come "Dagobert" per sei lunghi anni prima di catturarlo il 22 aprile 1994. La sua vera identità era Arno Martin Franz Funke, nato a Berlino, che è diventato il più famoso bombarolo della Germania. Nonostante i suoi successi, il pubblico si è schierato con lui, vedendolo come un maestro dell'inganno che continuava a superare le forze dell'ordine, rendendole goffe e incompetenti.

La storia di questo desperado è difficile da credere quanto vera. È così che i creativi di Zeitsprung Pictures e lo scrittore Ronny Schalk hanno immaginato quando hanno creato la miniserie in sei parti "Sono Dagobert" per RTL, ora disponibile su RTL+.

È il 1988. Arno Funke (Friedrich Mücke) è un pittore in un'officina per automobili e motocicli, che accidentalmente inala fumi tossici. A volte utilizza questi fumi per ubriacarsi o calmarsi quando l'alcol non è un'opzione. L'origine di questo comportamento è incerta - è il suo stato emotivo che lo spinge a usare questi fumi o sono un meccanismo di coping? I suoi problemi finanziari e le poche opzioni lo spingono verso attività criminali. Tuttavia, non ha il coraggio di rapinare una banca. Invece, decide di estorcere un grande magazzino - il KaDeWe - piazzando una bomba nel reparto abbigliamento. Riesce a ottenere 500.000 DM, seguito da ulteriori estorsioni e bombardamenti.

"Sono Dagobert" esplora il gioco del gatto e del topo di Funke con le forze dell'ordine, con bombe temporizzate ingegnose, esplosioni che causano danni alla proprietà ma risparmiano le vite, e trasferimenti di denaro drammatici, con Funke che resta sempre un passo avanti. La serie prende una piega più fiction quando esplora la vita personale di Funke, che include amicizia, amore e paternità, nonché la sua precaria doppia vita che minaccia di crollare in qualsiasi momento. Anche sua moglie, Anais (Carol Rovira), rimane all'oscuro delle sue attività, inizialmente credendo che lui abbia una relazione. La loro famiglia di tre persone vive comodamente in un appartamento di 70 metri quadrati a Berlino-Mariendorf, senza segni della loro nuova ricchezza.

La serie oscilla continuamente tra dramma, commedia e satira, mostrando una miriade di elementi e tecniche di narrazione inventivi. Funzionando come un alter ego oscuro per Arno, un'enorme anatra horror minacciosa con occhi rossi luccicanti e artigli affilati è una costante fonte di pressione. I flashback all'infanzia di Arno illuminano il suo passato e le sue motivazioni. RTL contribuisce con contenuti esclusivi - vecchi video TV con un giovane Peter Kloeppel - alla narrazione. E nell'episodio 5, il vero Arno Funke fa un cameo, confrontandosi con se stesso da giovane.

Dal Nessuno al Nemico

"Io sono Dagobert", grazie alle brillanti immagini del direttore della fotografia Frank Cramer e alla direzione artistica di Hannu Salonen, presenta un'affascinante miscela di commedia criminale, film horror e dramma. Lo spettatore viene attirato, tifando per l'estorsore, proprio come il pubblico tedesco durante quel periodo. Nonostante la sua fama di Robin Hood moderno, Funke era spinto unicamente da interessi personali e guadagno finanziario. Ha speso i suoi guadagni in viaggi e gioco d'azzardo, trasformandosi da figura sconosciuta in un beniamino celebrato.

Le sue scelte di vita hanno avuto un notevole impatto sulla sua coscienza, spingendolo a considerare spesso il suicidio con una pistola alla testa. Tuttavia, ha sempre trovato la volontà di vivere.

Ma l'inevitabile è successo il 22 aprile 1994. Arno Funke ha chiamato da un telefono a gettone di Karstadt, sostenendo di essere "Zio Dagobert". Ha dettato le sue richieste e le manette sono state presto chiuse intorno a lui. Il giorno del suo 45° compleanno, è stato condannato a nove anni di prigione, con i danni cerebrali causati dai fumi dei solventi considerati un attenuante. Arno Funke è stato un uomo libero dal 1998, grazie alla sua liberazione anticipata.

Anche durante il suo periodo in prigione, la rivista satirica "Eulenspiegel" lo ha assunto come cartoonist. Ha pubblicato un'autobiografia, ha partecipato a "Dschungelcamp" di RTL nel 2013 e di recente ha fatto un'apparizione in "Ich bin Dagobert".

La sua vita ha preso un corso completamente diverso a causa delle sue azioni. Essere al centro di una serie così di successo deve senza dubbio offrirgli soddisfazione.

"Io sono Dagobert" debutta su RTL+ a partire dal 2 ottobre.

La miniserie "Sono Dagobert" offre un ritratto coinvolgente delle imprese di Arno Funke, con l'elemento di intrattenimento che deriva dalla miscela di commedia criminale, horror e dramma. L'interesse del pubblico per il gioco del gatto e del topo di Funke con le forze dell'ordine e la sua trasformazione da nessuno a nemico aggiungono valore all'intrattenimento complessivo.

Leggi anche: