L' inflazione negli Stati Uniti è diminuita in modo significativo in agosto

Il tasso di inflazione negli Stati Uniti è diminuito in modo significativo, fissandosi al 2.5%, come riportato dal Dipartimento del Lavoro il 30 agosto a Washington D.C. Questa cifra rappresenta un calo rispetto al tasso del 2.9% registrato a luglio. Gli economisti intervistati da Reuters si aspettavano una riduzione al 2.6%. I prezzi hanno registrato un aumento dello 0.2% tra luglio e agosto, come previsto dagli esperti.

La Federal Reserve sta lottando contro l'inflazione attraverso politiche monetarie stringenti, con una riduzione programmata per il 18 settembre. Attualmente, il tasso di interesse principale si situa tra il 5.25% e il 5.50%. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha suggerito durante il suo discorso di agosto all'evento della banca centrale a Jackson Hole che potrebbero essere necessari aggiustamenti alla politica monetaria.

La diminuzione dell'inflazione al 2.5% ad agosto è una notizia significativa per gli Stati Uniti, poiché indica un possibile allentamento delle pressioni economiche. Gli Stati Uniti, con la sua economia forte, continua ad essere un attore chiave nei mercati finanziari globali.

