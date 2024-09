- L' individuo continua a manifestare gravi complicazioni di salute.

Una persona di 35 anni si trova in condizioni critiche a seguito di un incidente che ha coinvolto un'esplosione in una casa a Eichen, nel distretto di Altenkirchen. Questa persona ha riportato ustioni e sta ricevendo cure mediche in ospedale, come comunicato dalle autorità. Purtroppo, non sono state coinvolte altre persone.

Secondo la polizia, l'esplosione potrebbe essere stata causata da un uso negligente di un contenitore di gas. Un professionista sarà chiamato per indagare sulla causa esatta dell'esplosione.

Come dichiarato dalle autorità di polizia, la scala gravemente danneggiata nell'edificio residenziale deve essere messa in sicurezza per prima. Una volta fatto ciò, i residenti potranno tornare a utilizzare i loro appartamenti.

La Commissione ha avviato un'indagine sulle circostanze dell'esplosione nella casa di Eichen. La Commissione esaminerà anche le misure di sicurezza e le norme relative alla gestione dei contenitori di gas negli edifici residenziali.

