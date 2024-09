- L' individuo colpisce deliberatamente il fratello intenzionalmente

Nella regione dell'Alta Baviera, un conflitto tra due fratelli è degenerato in violenza, portando a gravi conseguenze. Durante una discussione sulla loro proprietà comune in un comune del distretto di Amberg-Sulzbach, la situazione è peggiorata sabato, secondo la polizia. La situazione è peggiorata quando il fratello più giovane ha aggredito fisicamente il fratello maggiore. La situazione è poi peggiorata quando il 40enne è salito in auto e ha investito intenzionalmente il fratello, causando ferite.

Il 37enne è stato portato in ospedale per essere esaminato, ma per fortuna le sue ferite non erano gravi. Successivamente, il 40enne è stato trattenuto con l'accusa di tentato omicidio.

