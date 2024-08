- L' imputato ha tentato una fuga al locale centro giudiziario - arrestato

L'autorità giudiziaria locale di Dessau ha intercettato un tentativo di fuga dal carcere. Il convict di 29 anni, condannato per reati come il furto, stava siendo portato a Dessau per un'udienza. Quando è sceso dal furgone per il trasporto dei prigionieri, ha tentato la fuga. Il suo tentativo di scappare, però, è stato di breve durata, poiché le autorità lo hanno catturato dopo pochi metri. Secondo i resoconti, l'uomo condannato ha opposto una forte resistenza. Il 29enne ha riportato lievi ferite durante la colluttazione. Il processo presso la Corte regionale è proseguito come previsto.

Il convict ha espresso il desiderio di una revisione del processo presso la Corte di Giustizia, citando l'incidente durante il trasporto. despite the incident, the court upheld the original sentence.

