- L' imputato con una fascia di età di 34 anni compare in aula

Intorno a tre anni dopo un furto in un giardino comunitario di Berlino-Tegel, è iniziato il processo contro uno dei presunti colpevoli. Il 34enne è accusato di rapina aggravata e lesioni personali gravi.

Si presume che fosse tra gli aggressori che hanno fatto irruzione in una casetta da giardino in luglio 2021, apparentemente abitata da quattro persone. Sotto la minaccia di coltelli e forza fisica, gli aggressori avrebbero costretto la consegna di denaro e un veicolo. L'avvocato del sospetto ha dichiarato che il suo cliente avrebbe rilasciato una dichiarazione in un secondo momento.

Si presume che quattro o cinque altre persone non identificate abbiano partecipato alla rapina notturna. Un 21enne all'epoca sarebbe stato picchiato con i pugni. Gli aggressori si sono allontanati con il veicolo della vittima e €70 in contanti. I frammenti di DNA trovati nell'auto hanno implicato il 34enne come uno dei sospetti. Il padre di quattro figli è stato arrestato circa quattro mesi fa e da allora è stato detenuto.

"Ha chiesto denaro e chiavi dell'auto."

Il 21enne, che ha testimoniato per primo, ha dichiarato di essere stato seduto sul divano nella casetta del nonno quando all'improvviso sono apparsi degli sconosciuti. "Ha chiesto denaro e chiavi dell'auto." Un coltello è stato puntato alla sua gola.

Si dice che uno degli aggressori abbia estratto una pistola dai pantaloni. Il testimone ha dichiarato di non poter confermare se la rapina fosse legata a trattative di droga. Il processo proseguirà il 6 settembre.

