In un incidente su un treno suburbano, un individuo di 54 anni è stato processato presso la Corte regionale di Berlino. Era accusato di aver usato un coltello da cucina per accoltellare un uomo di 31 anni che dormiva accanto a lui, infliggendo ferite al collo. L'accusa era di tentato omicidio. All'inizio del processo, il 54enne ha confessato il crimine. Ha affermato che il 31enne lo aveva provocato spingendolo e insultandolo, portandolo a volerlo ferire ma non uccidere. Ha ammesso di essere stato molto ubriaco in quel momento e si è pentito delle sue azioni.

Secondo le indagini, i due uomini senza fissa dimora si sono conosciuti su una linea S7 del treno suburbano presto la mattina del 9 settembre dell'anno precedente. Intorno alle 4:26, l'imputato, inspiegabilmente, si è avvicinato all'uomo di 31 anni che dormiva e lo ha accoltellato al collo con il coltello, come descritto nell'atto d'accusa. Successivamente, l'imputato si è seduto tranquillamente.

Il personale medico di Deutsche Bahn ha trovato l'uomo ferito alla stazione Zoo e lo ha svegliato. Secondo l'atto d'accusa, l'uomo è stato poi portato in ospedale dove il coltello è stato rimosso chirurgicamente senza causare ferite gravi. L'imputato, che ha precedenti penali e ha trascorso lunghi periodi in prigione nel suo Paese d'origine, la Lettonia, è stato arrestato alla fine di febbraio e è stato detenuto da allora. Il processo riprenderà il 22 agosto.

