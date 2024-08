- L' HSV applaude la vittoria trionfale 4-1 contro la Prussia Münster

Hamburg SV, squadra di Bundesliga 2 di Amburgo, ha festeggiato una vittoria emozionante in casa contro il neopromosso Preußen Münster con il punteggio di 4-1 (3-0). L'ultima volta che queste due squadre si sono affrontate in una competizione risale a circa mezzo secolo fa. I vincitori sono stati guidati da Robert Glatzel, che ha segnato due volte, seguito da Daniel Elfadli e Moritz Heyer. Torge Paetow ha segnato per Münster.

L'allenatore Steffen Baumgart ha rivisto la formazione dopo una sconfitta per 0-1 contro il Hannover 96. Senza il capitano sospeso Sebastian Schonlau a causa di un cartellino rosso, Elfadli, che si era ripreso da un infortunio, è entrato in difesa. In mediana, il talento locale di 19 anni Fabio Baldé ha sostituito Ludovit Reis, mentre Glatzel ha fatto il suo debutto stagionale in attacco, sostituendo Davie Selke.

Le modifiche hanno giovato ad Amburgo, con Glatzel che ha aperto le marcature con un colpo di testa su cross di Baldé al 7'. La squadra di casa dominava il gioco, con il portiere di Münster Johannes Schenk che bloccava i tiri di Baldé e Immanuel Pherai al 24'. Tuttavia, Schenk non è riuscito a impedire a Elfadli di segnare dopo il 26'. Un gol di Glatzel nei minuti di recupero del primo tempo ha sigillato il risultato, rendendo l'esito scontato. Gli ultimi gol hanno contribuito a una partita di calcio emozionante.

