L' hotel sulla Mosella è crollato.

Parte di un hotel a Kröv sulla Mosella è crollata. Fino a nove persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie, secondo la polizia. Il loro salvataggio si sta rivelando complesso, con il timore che altre parti dell'edificio possano crollare.

A Kröv sulla Mosella, nel Reno-Palatinato, parte di un hotel è crollata. Al momento, fino a nove persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie, con contatti stabiliti con alcune, secondo quanto riferito dalla polizia all'alba. Sono in corso operazioni di soccorso per salvare le persone intrappolate. "Molte persone sono state in grado di lasciare l'edificio in modo indipendente e sono assistite dai servizi di emergenza e dai cappellani", hanno aggiunto. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha inizialmente rifiutato di commentare. In precedenza, SWR ha riferito dell'incidente nel distretto di Bernkastel-Wittlich.

Le immagini della scena mostrano parti dell'edificio in legno a più piani crollate, con detriti di cemento a terra. I servizi di soccorso sono arrivati ​​con diversi veicoli. Secondo SWR, una squadra di ricerca e soccorso con cani è anche sul posto.

Il dipartimento dei vigili del fuoco non è stato in grado di entrare nell'edificio a causa del rischio di ulteriori crolli. L'Agenzia federale di protezione civile ha stabilito punti di monitoraggio per osservare eventuali movimenti nell'edificio e determinare se può essere entrato in sicurezza. A causa del timore che altre parti dell'hotel possano crollare e danneggiare gli edifici adiacenti, le case vicine stanno siendo evacuate.

La causa del crollo parziale dell'edificio è ancora sconosciuta, né la polizia né il dipartimento dei vigili del fuoco hanno fornito informazioni. Si dice che i residenti abbiano chiamato i servizi di emergenza tardi nella serata. Un testimone oculare ha riferito a SWR che il pavimento sotto di lui aveva improvvisamente ceduto mentre si trovava in bagno.

L'incidente ha causato una notevole preoccupazione nella comunità locale. L'operazione di soccorso sta procedendo lentamente a causa della natura incerta delle condizioni dell'edificio.

