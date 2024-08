- L' Hertha ha deviato un falso inizio: 1 a 1 contro l' HSV.

Hertha BSC ha evitato un inizio deludente nella seconda divisione della Bundesliga tedesca. Una settimana dopo la sconfitta interna per 1:2 contro lo SC Paderborn, la squadra del nuovo allenatore di Hertha, Cristian Fiél, ha ottenuto un meritato pareggio per 1:1 (0:1) contro l'Hamburger SV davanti a 57.000 spettatori allo stadio Volksparkstadion sold out. Ransford-Yeboah Königsdörffer ha portato in vantaggio la squadra di casa all'11', mentre Jonjoe Kenny ha pareggiato per i pressanti berlinesi all'86'.

Fiél ha dovuto fare a meno degli infortunati di lungo corso Fabian Reese e Kevin Sessa, oltre all'infortunato Michael Cuisance. Dopo un inizio energetico di Berlino, i padroni di casa hanno preso il controllo e hanno segnato con la loro prima occasione.

Bakery Jatta ha sfondato sulla destra e ha crossato per il non marcato Königsdörffer, che non ha avuto problemi a segnare il suo terzo gol per Amburgo in questa stagione (11'). Quindici minuti dopo, il portiere di Hertha Tjark Ernst ha salvato la sua squadra dal doppio svantaggio con una parata strepitosa su Ludovit Reis.

Hertha determinata nella ripresa

Nella ripresa, Hertha ha spinto per il pareggio e ha creato diverse occasioni. Linus Gechter ha colpito il palo al 58'. Hertha è rimasta dominante e ha pressato alto, con l'Hamburgo che riusciva a malapena a organizzare contropiedi. Il sostituto Immanuel Pherai ha mancato il possibile gol vittoria con un calcio di punizione che ha colpito il palo all'85', e Kenny ha poi segnato il meritato pareggio.

