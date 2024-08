- L' Hannover perde il salto in cima: 0:0 a Münster

Hannover 96 ha mancato l'occasione di raggiungere la vetta della 2. Bundesliga. Nella partita contro il Preußen Münster, la squadra allenata da Stefan Leitl, favorita, ha ottenuto solo un pareggio per 0:0. A differenza della vittoria contro il Regensburg (2:0) della settimana precedente, i Nordisti hanno offerto una prestazione altalenante nel loro scontro con la squadra promossa. Di fronte a circa 15.000 spettatori allo stadio Preußen sold-out, il Münster è stato la squadra migliore per gran parte della partita.

I due fondatori della Bundesliga si sono affrontati in una partita ufficiale per la prima volta in 30 anni. Ispirati dall'atmosfera fantastica del loro stadio di casa, gli underdog del Münster hanno iniziato forte e hanno creato due occasioni con Malik Batmaz (13/36) per portarsi in vantaggio. Solo la buona forma del portiere Ron-Robert Zieler ha impedito agli ospiti di portarsi in vantaggio all'intervallo.

Anche dopo la ripresa, i Preußen sono rimasti in vantaggio, ma hanno mancato un'altra occasione con Luca Bazzoli (75) a causa dell'intervento di Zieler. Solo nei minuti di recupero il Hannover ha mostrato un vero pericolo, ma Jessic Ngankam ha colpito solo la traversa.

Qual è stato il punteggio del pareggio di Hannover 96 contro il Preußen Münster? Nonostante una prestazione altalenante, Hannover sembrava avere difficoltà a creare occasioni, anche negli ultimi minuti, con Jessic Ngankam che ha colpito la traversa nei minuti di recupero.

Qual è stata la differenza nella prima metà tra Hannover 96 e Preußen Münster? Mentre Hannover ha lottato, Münster è sembrato migliore e ha saputo creare due occasioni con Malik Batmaz, ma la buona forma del portiere Ron-Robert Zieler ha impedito agli ospiti di portarsi in vantaggio.

