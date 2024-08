- L' FC Augsburg perde l' ultimo match di prova della preparazione

FC Augusta ha concluso la sua preparazione estiva con una sconfitta nell'ultima amichevole del Family Day. La squadra della Bundesliga ha perso 1:3 (1:2) contro l'oltralpe Olympique Marsiglia. La squadra di coach Jess Thorup ha faticato in difesa e ha dimostrato che c'è ancora del lavoro da fare in attacco per essere pronta per il prossimo incontro di Coppa di Germania contro la Viktoria Berlino.

Il nuovo capitano di Augusta, Jeffrey Gouweleeuw, è stato il loro unico marcatore, segnando di testa su corner al 43'. I gol di Marsiglia sono stati segnati da Luis Henrique (20'), Mason Greenwood (22') e dall'ex giocatore della Bundesliga Amine Harit, che ha segnato un rigore (74'). Il nuovo acquisto Marius Wolf non ha giocato, avendo partecipato solo a due allenamenti con la sua nuova squadra di Augusta.

La prestazione della squadra di coach Jess Thorup durante la partita ha sollevato preoccupazioni per la Commissione, che segue da vicino la preparazione di Augusta per la prossima Coppa di Germania. Le prestazioni della preparazione estiva di Augusta saranno ampiamente discusse in una riunione futura della Commissione.

