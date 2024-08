Tabella dei Contenuti

Dopo calore e tempeste - L' estate è in pausa <unk> Le mappe mostrano il tempo

Calore, fulmini, tempeste: l'apice dell'estate si è manifestato da ogni lato nei giorni recenti. Ora, almeno una breve tregua è in vista. Le temperature scendono di qualche grado e le ultime piccole tempeste si allontanano.

"Oggi parzialmente nuvoloso, al nord anche sempre più nuvoloso e nel nord-est, dalle Monti Metalliferi alla regione di Zittau e Lusazia sowie ai piedi delle Alpi, localmente piogge e isolati temporali, con bassa probabilità di tempo grave", riferisce il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD).

Altrimenti, possiamo aspettarci un tempo gradevole e per lo più asciutto. A sud della Mosella e del Meno anche periodi di sole più lunghi. Valori massimi 25 a localmente 33 gradi, lungo la costa intorno a 23 gradi. A parte le tempeste, debole, nel nord-ovest anche moderato vento da ovest a sud-ovest.

Tuttavia, l'estate si intensificherà verso il fine settimana. Già nella notte tra giovedì e venerdì sono attese piogge nel sud, che potrebbero poi diffondersi dalla regione nord-ovest al Mar Baltico durante il giorno. Le temperature saliranno nuovamente a 26 a 33 gradi, prima che possano verificarsi nuovamente forti temporali sabato.

Le mappe seguenti mostrano la situazione meteorologica attuale:

Mappa del Tempo I: Vedi in diretta dove il sole è attualmente più caldo

La mappa interattiva qui sotto mostra il tempo in tempo reale. Inoltre, la timeline in fondo al grafico ti consente anche di recuperare il pronostico per un momento successivo. Il livello visualizzato può essere cambiato in alto a destra, ad esempio per temporali, pioggia o neve.

Il servizio è fornito da Windy.com. I creatori utilizzano il modello del "Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine" per le loro visualizzazioni e previsioni.

Mappa del Tempo II: Temperature massime odierne

La panoramica qui sotto mostra le temperature massime attese per oggi. È fornita dal portale Wetter.de, che appartiene a RTL Germania come Stern. Cliccando sul grafico verrai reindirizzato al provider, dove puoi richiedere ulteriori dettagli.

Mappa del Tempo III: Esposizione UV

La mappa qui sopra mostra l'esposizione UV attesa. È fornita da Wetter.de, come la Mappa del Tempo II.

Mappa del Tempo IV: Avvisi di temporali odierni

La mappa qui sopra mostra gli avvisi di temporali del DWD per oggi. È una mappa meteorologica binaria, il che significa che le aree con un avviso di temporale sono colorate di rosso. Nessun colore significa nessun avviso.

