- L' esercito tedesco sta cercando dei riservisti per la difesa del territorio in Nord Renania-Vestfalia.

In considerazione del piano di difesa completo derivante dall'invasione russa dell'Ucraina, le Forze Armate Tedesche (Bundeswehr) nella Renania Settentrionale-Vestfalia stanno attivamente cercando molti riservisti per la difesa del territorio. Finora sono stati chiamati circa 500 riservisti, secondo il Brigadier Generale Hans-Dieter Müller, comandante del comando militare della Renania Settentrionale-Vestfalia a Düsseldorf. Inoltre, più di 1.400 ex militari e 546 sottufficiali hanno già presentato domanda.

Per raggiungere una dimensione obiettivo di 1.000 persone per il reggimento di difesa del territorio, sono necessari fino a 4.000 riservisti, poiché ogni posizione può essere riempita più volte, ha detto Müller. particularly encouraging are the applications from non-commissioned officers who want to contribute to their country in these critical times.

Specialisti richiesti

Mentre ci sono anche unità di fanteria nella difesa del territorio, Müller ha dichiarato che specialisti come meccanici, tecnici meccatronici e personale di cucina sono particolarmente richiesti. Questo personale è altamente richiesto anche nel settore civile.

"Non mancano i combattenti e con i combattenti guardiamo anche alla loro età", ha detto Müller. Il limite di età per il dispiegamento di fanteria nel reggimento di difesa del territorio è stato fissato al 1969. "Ma in generale, possiamo utilizzare tutti fino a 65. Il messaggio è 18-65", ha detto Müller. "Quindi prendiamo tutti quelli che sono adatti".

Il riempimento multiplo delle posizioni è anche dovuto al fatto che il richiamo dei riservisti si basa sul principio della volontarietà e dipende dalla disponibilità dei datori di lavoro a liberare i riservisti. Inoltre, il processo di richiamo può sometimes take months because no one can join the armed forces without a security check. "C'è una linea di tolleranza zero nelle forze armate".

Garantire l'infrastruttura in caso di emergenza

I compiti principali della difesa del territorio includono la sicurezza dell'infrastruttura critica per la difesa, come i porti o le stazioni ferroviarie, e il supporto alle forze alleate nel trasporto di merci attraverso la Germania.

I riservisti della difesa del territorio possono anche essere dispiegati in situazioni di emergenza e disastri. Ad esempio, i riservisti sono stati dispiegati come aiutanti durante le alluvioni del 2021. I soldati hanno anche coordinato la risposta al COVID-19 nelle autorità sanitarie.

Le Forze Armate Tedesche (Bundeswehr) stanno particolarmente cercando personale specializzato, come meccanici, tecnici meccatronici e personale di cucina, per i loro sforzi di difesa del territorio a causa della loro alta domanda sia nel settore militare che civile. Nonostante il limite di età per il dispiegamento di fanteria sia stato fissato al 1969, il reggimento di difesa del territorio è aperto a individui di età compresa tra 18 e 65 anni, a condizione che

Leggi anche: