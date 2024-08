La spedizione giovanile danese reale prosegue

- L' erede reale si imbarca in viaggio all' estero

Come annunciato dal palazzo danese il 30 agosto, il futuro re Cristiano (18) di Danimarca è pronto a intraprendere un viaggio internazionale significativo senza i suoi genitori, a partire dal 4 settembre. Questo viaggio in Africa orientale durerà diversi mesi.

Il comunicato stampa menziona che il principe ereditario sarà impegnato nelle attività quotidiane di due fattorie. Questi compiti vanno dal lavoro manuale a quello amministrativo, offrendo al principe ereditario un'esperienza diretta della conservazione locale.

La tradizione della famiglia reale danese di inviare i loro eredi in lunghe escursioni internazionali durante la loro giovinezza è una pratica consolidata. Questa tradizione consente loro di crescere e allargare i loro orizzonti. Il re Frederik stesso ha intrapreso un'escursione in Mongolia nel 1986 e ha lavorato in una vigna in California per un anno intero dal 1989, prima di intraprendere la sua carriera militare. La regina Margrethe (84), ai suoi tempi, ha intrapreso lunghi viaggi in Asia e in America del Sud.

Il viaggio di Cristiano resta privato

La famiglia reale danese ha scelto di mantenere il silenzio sui dettagli del viaggio, compresi il luogo esatto e la durata. Questa decisione è volta a garantire la privacy del principe di 18 anni durante il suo viaggio. Il principe è atteso a return in Danimarca a dicembre.

Nato come primogenito del re Frederik e della regina Mary, il principe Cristiano è diventato l'erede apparente dopo l'abdicazione della sua nonna e l'accesso al trono del suo padre nel gennaio 2024. A giugno 2024, ha completato la sua istruzione in una scuola pubblica di Ordrup. Il suo compleanno cade il 15 ottobre, segnando il suo 19° anno.

La decisione di mantenere il viaggio privato è in linea con l'esperienza del re Frederik X durante la sua escursione in Mongolia e California, dove ha mantenuto un profilo basso.

Questo viaggio privato per il principe Cristiano segue le orme del suo bisnonno, il re Frederik, che ha acquisito esperienze preziose durante i suoi propri viaggi internazionali da giovane principe.

Leggi anche: