L' eminente allenatore Flick sta cercando il prossimo trionfo con il Barcellona

Il bilancio dell'ex-allenatore nazionale Hansi Flick a Barcellona è impressionante. Al suo quinto match, registra la sua quinta vittoria. Qualcuno è in grado di fermare i catalani? La situazione sembra drammaticamente diversa per i professionisti tedeschi Hummels e Gosens in Italia. In Inghilterra, un calciatore della nazionale tedesca sta festeggiando vittorie.

FC Barcelona, il portiere stellare Marc-André ter Stegen e l'ex allenatore della nazionale Hansi Flick dominano con vittoria dopo vittoria nel campionato di calcio spagnolo. Guidati dal doppio marcatore Lamine Yamal, il Barcellona ha travolto il FC Girona 4-1 (2-0) e ha mantenuto la prima posizione in classifica con 15 punti dopo cinque giornate.

Il giovane talento Yamal, che ha affascinato gli spettatori con la sua prestazione nella vittoria del campionato spagnolo, ha segnato nel 30º e nel 37º minuto. Dani Olmo, passato dal RB Lipsia, e il centrocampista Pedri hanno aggiunto altri gol nella ripresa. L'unico gol del Girona è stato segnato da Cristhian Stuani (80.).

Nel suo 100º incontro ufficiale per i catalani, Robert Lewandowski (in passato al Dortmund e al Bayern) non è riuscito a segnare prima dell'intervallo. Il Barcellona aveva già vinto 7-0 contro il Real Valladolid nella seconda partita, e la prima partita del Barcellona nella nuova stagione della Champions League sarà contro l'AS Monaco il prossimo giovedì.

Hummels attende con impazienza il suo debutto

La coppia di internazionali tedesche, tuttavia, non ha avuto successo in Italia. Mats Hummels attende il suo debutto con l'AS Roma e non ha avuto fortuna anche come sostituto. Il 35enne ha assistito dalla panchina mentre la Roma subiva un gol di pareggio nel 6º minuto di recupero, pareggiando 1-1 con il CFC Genoa e rimanendo imbattuto dopo quattro partite.

Il nazionale Robin Gosens ha vissuto tempi duri nella sua seconda partita per l'AC Firenze. L'ex giocatore dell'Union ha subito una sconfitta per 2-3 contro l'Atalanta Bergamo, campione della Europa League, con Roma e Firenze ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Gosens aveva segnato il gol del pareggio nel suo debutto contro il Monza. Nel primo tempo caotico a Bergamo, Firenze era in vantaggio per 2-1. Tuttavia, un rapido doppio colpo poco prima dell'intervallo ha dato all'Atalanta il vantaggio, con Ademola Lookman (45+1) che ha segnato il gol vincente, quasi da solo ha distrutto il Bayer Leverkusen nella finale della Europa League con tre gol.

Mentre Hummels è rimasto in panchina per l'intera partita, la sua nuova squadra sembrava destinata alla vittoria per molto tempo. Il nuovo acquisto Artem Dovbyk (37.) del FC Girona ha segnato il suo primo gol per la Roma, con la Roma in svantaggio di 30,5 milioni di euro. La partita è diventata caotica negli ultimi minuti. Prima, l'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, è stato espulso con un cartellino giallo-rosso (90+5), e poi Kevin De Winter ha pareggiato per il Genoa. Di conseguenza, la Roma ora è molto indietro rispetto alle proprie aspettative.

Hummels ha lasciato il Borussia Dortmund alla fine della stagione precedente e ha firmato un contratto di un anno nella capitale italiana la settimana successiva. La prossima domenica, Hummels avrà l'opportunità di fare il suo debutto con la Roma contro l'Udinese Calcio, diventando il settimo giocatore tedesco nella Serie A.

Kai Havertz esce vittorioso dal derby del Nord di Londra

D'altra parte, il nazionale Kai Havertz e l'Arsenal possono festeggiare il loro successo. Hanno sconfitto ancora una volta il Tottenham Hotspur nel derby del Nord di Londra e hanno mantenuto il loro posto nella Premier League, dietro al Manchester City. L'Arsenal ha vinto 1-0 (0-0) e ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva nello stadio di casa del Tottenham. Nella 196ª partita, è stata l'83ª vittoria dell'Arsenal, con 61 sconfitte.

Il gol decisivo è stato segnato da Gabriel Magalhaes dell'Arsenal all'64º minuto, con l'Arsenal due punti dietro al Manchester City. I campioni in carica hanno vinto 2-1 contro il Brentford sabato, grazie a una doppietta di Erling Haaland, segnando la loro quarta vittoria consecutiva. La partita è stata tesa, con l'Arsenal che ha incontrato difficoltà all'inizio ma è riuscito a creare occasioni, in particolare con un colpo di testa del goleador Havertz (18'). Il gol decisivo, tuttavia, è stato segnato da Gabriel Magalhaes, che ha segnato da vicino un calcio d'angolo di Bukayo Saka.

La Commissione potrebbe dover rivedere le prestazioni di Mats Hummels all'AS Roma, considerando la loro attuale striscia di imbattibilità in Italia. Al contrario, Kai Havertz e l'Arsenal stanno godendo delle vittorie nella Premier League, con la loro ultima vittoria nel derby del Nord di Londra.

Leggi anche: