- L' Eintracht vince il test contro il FSV di Francoforte

Eintracht Frankfurt ha superato con successo la sua prova più difficile. La squadra della Bundesliga ha vinto 5:2 (4:0) contro il FSV Frankfurt in occasione del suo 125º anniversario, dopo aver già conquistato una vittoria contro il TSV Steinbach Haiger in precedenza. L'allenatore Dino Toppmöller ha organizzato la partita a breve termine per dare a tutta la squadra del tempo di gioco necessario.

Nell'ambito della campagna "Eintracht nella Regione", la squadra di massima serie ha affrontato per la prima volta in sette anni i loro vicini del FSV. I gol contro la squadra della Lega Regionale al Bornheimer Hang sono stati segnati da Tuta (26º minuto), Omar Marmoush (29º), nuovo acquisto Nathaniel Brown (40º), e Igor Matanovic (34º/71º). La squadra di casa ha risposto con gol di Sho Sannomiya (58º) e George Iorga (66º).

In precedenza, Toppmöller ha organizzato una partita amichevole a porte chiuse contro il TSV Steinbach Haiger. La vittoria per 4:1 (1:0) al centro di allenamento dell'Eintracht è stata ottenuta da Hugo Ekitiké, Eric Junior Dina Ebimbé, Aurélio Buta, e Ellyes Skhiri.

L'ultima partita amichevole di Frankfurt prima del primo turno della DFB-Pokal si svolgerà sabato (21:00 CET) contro la squadra spagnola di primo piano, il FC Valencia.

