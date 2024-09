L' educatore trionfa su Höcke nel concorso di storia della Turingia

Nella elezioni statali della Turingia, Höcke fallisce nuovamente nell'elezione diretta. Con un notevole vantaggio, il candidato della CDU Tischner si aggiudica il seggio nella circoscrizione condivisa. Durante la campagna elettorale, l'insegnante di storia ha sottolineato le sue radici nell'Est della Germania, distinguendosi dal leader dell'AfD Höcke.

Höcke, anche lui insegnante di storia, ha cambiato circoscrizione, pensando di avere maggiori possibilità nella regione di Tischner rispetto al feudo della CDU di Eichsfeld, dove risiede con la sua famiglia. "Ha cercato di sfruttare la regione e credo che molte persone abbiano espresso di non volerlo", ha dichiarato Tischner dopo la sua vittoria. Ha ottenuto il 43% dei voti, mentre Höcke è riuscito a ottenere solo il 38,9%.

Il politico dell'istruzione Tischner, originario dell'Est della Turingia, è noto all'interno della CDU e si dice che sia un confidente del leader di stato della CDU Mario Voigt e un membro del suo "gruppo di esperti". In caso il portafoglio vada alla CDU, viene considerato come possibile ministro dell'istruzione. Voigt ha le migliori possibilità di diventare il nuovo presidente del ministero dopo le elezioni statali. Tuttavia, dovrà prima formare una coalizione e potrebbe dover includere il nuovo partito Bündnis Sahra Wagenknecht. Inoltre, le trattative per la coalizione sono ostacolate dalle risoluzioni di incompatibilità tra il suo partito e l'AfD e la Sinistra, rendendo difficile formare maggioranze nel parlamento della Turingia senza la partecipazione di uno dei due partiti.

All'interno della CDU, Tischner si batte per una linea dura nel gestire l'AfD, sostenendo che la collaborazione con il partito di Höcke è impensabile. "La loro politica non è solo indecente e irrispettosa, ma anche macchia tutto ciò che tocca, comprese le chiese e l'economia. È già impossibile lavorare con queste persone solo per questioni di stile", ha dichiarato Tischner.

Nessun "Tischner contro Höcke"

Il 43enne, cresciuto nell'Est della Turingia, ha conseguito una laurea in insegnamento nelle scuole superiori e poi è diventato insegnante di storia e scienze sociali nella Turingia dopo un'esperienza professionale a Brema. Quando ha saputo che Höcke stava puntando alla sua circoscrizione per una candidatura diretta, ha riconosciuto che la campagna non sarebbe più stata sulla politica, ma solo sulle personalità.

Tuttavia, Tischner ha intenzionalmente evitato un "Tischner contro Höcke", temendo che ciò avrebbe portato solo più sostenitori all'AfD. "Le persone hanno preoccupazioni e timori, e dobbiamo affrontarli", ha dichiarato durante la campagna. Ha condotto la sua campagna con lo slogan "Il

