L' ECDC ha aumentato i livelli di rischio di infezione da Mpox virus

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha aumentato il livello di rischio per l'infezione da virus Monkeypox. Il rischio per la popolazione generale e i viaggiatori nelle aree colpite è stato aumentato da "basso" a "moderato", come annunciato dall'agenzia con sede a Stoccolma venerdì.

"Date le strette connessioni tra l'Europa e l'Africa, dobbiamo prepararci per ulteriori casi importati di Clade I", ha dichiarato il direttore dell'agenzia, Pamela Rendi Wagner. L'attuale epidemia nella Repubblica Democratica del Congo è iniziata con la diffusione di una ceppo endemico noto come Clade I.

Le autorità svedesi hanno confermato il primo caso di Monkeypox di una nuova variante fuori dall'Africa giovedì. "La Monkeypox non rappresenta attualmente una minaccia significativa per la nostra popolazione", ha dichiarato il Ministro federale della salute Karl Lauterbach. "Il caso in Svezia non cambia questa valutazione del rischio per la Germania e l'Europa".

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha già classificato la malattia virale Monkeypox come un'emergenza di salute globale. Dal'inizio dell'attuale epidemia dell'infezione virale nella Repubblica Democratica del Congo a gennaio 2023, ci sono stati circa 27.000 casi e oltre 1.100 morti, principalmente tra i bambini.

La variante del virus è attualmente endemica solo in alcune parti dell'Africa centrale, ha detto Lauterbach. "La Germania ha contenuto con successo la prima epidemia della precedente variante di Monkeypox nel 2022", ha dichiarato il politico SPD. "Continuiamo a monitorare la situazione da vicino e siamo preparati in caso di cambiamenti".

La direttrice dell'ECDC, Pamela Rendi Wagner, ha sottolineato l'importanza della preparazione per ulteriori casi importati di Monkeypox a causa delle strette connessioni tra l'Europa e l'Africa. L'ECDC sta monitorando da vicino la situazione in Europa, dati l'aumento del livello di rischio annunciato dall'agenzia per la Monkeypox.

