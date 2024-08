- L' conduttore ha un attacco di panico in diretta e sta sperimentando un sacco di empatia.

Durante l'annuncio che oggi pioverà nello stato australiano del Queensland, Nate Byrne deve fare una pausa. "Devo fermarmi un momento," dice il presentatore del tempo di ABC Australia. "Alcuni di voi potrebbero sapere che a volte ho attacchi di panico. Sta succedendo proprio ora. Lisa, posso passarvi il testimone?"

Un attacco di panico in diretta televisiva australiana - un momento sfortunato. Ma i colleghi in studio gestiscono la situazione non solo in modo professionale ma anche empatico. "Certo, puoi farlo," risponde la conduttrice Lisa Millar. Lo ringrazia e si riferisce a un articolo di Byrne, in cui scrive apertamente dei suoi attacchi di panico, di cui soffre da tempo.

"Gli attacchi di panico hanno cambiato la mia prospettiva sulla salute mentale"

I sintomi di un attacco di panico sono individuali e possono assomigliare a quelli di un attacco di cuore. Questi includono battito cardiaco accelerato, mancanza di respiro, sudorazione, tremori o una sensazione di oppressione al petto. Si verificano anche sintomi psicologici come rimuginio, derealizzazione o stati di ansia.

La paura è una reazione utile del corpo a un pericolo immediato. "Nelle disordini ansiosi, inclusa la disordini del panico, queste reazioni fisiche si verificano anche quando non c'è un pericolo reale," descrive la rivista salute dell'AOK.

Nate Byrne ha avuto il suo primo attacco di panico in televisione. Successivamente, ha scritto un articolo su questa esperienza, dopo la quale ha temuto di dover rinunciare al suo lavoro di presentatore del tempo. Ma Byrne è andato in terapia, ha imparato meccanismi per gestire il panico in momenti come la distrazione, le tecniche di respirazione o lasciare la situazione.

Attraverso le sue esperienze, la sua visione sulla salute mentale è cambiata, scrive Byrne: "Sapevo che l'ansia e la depressione sono molto reali. Ma non avevo idea di quanto poco controllo si possa avere sul proprio cervello." Gli attacchi sono ancora visibili in lui oggi, ma ne parla apertamente e riceve molti feedback positivi dal suo pubblico dopo questa presentazione.

Il fatto che abbia cercato un trattamento ha cambiato positivamente la sua vita, dice Byrne: "Posso vivere con la paura e superarla. E posso continuare a fare ciò che amo."

Dopo il suo attacco di panico durante la diretta, Nate Byrne ha sottolineato l'importanza di discutere i problemi di salute mentale, dichiarando in un articolo intitolato "Gli attacchi di panico hanno cambiato la mia prospettiva sulla salute mentale."

