L' attore Ian McKellen torna sul palco dopo una caduta accidentale.

Veterano attore britannico Ian McKellen, nonostante una recente caduta dal palcoscenico, non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene. L'85enne ha confessato alla BBC che si prenderà una breve pausa fino alla fine dell'anno, ma non c'è alcuna intenzione di smettere completamente. "Cosa altro potrei fare se non lavorassi?" si è chiesto. Fintanto che le sue membra, il respiro e il cervello collaborano, è pronto a continuare.

McKellen, noto soprattutto per il suo ruolo di Gandalf nei film "Il Signore degli Anelli", ha ammesso di avere qualche problema di memoria. Tuttavia, ha scherzosamente attribuito questo fatto al fatto che ha più cose da ricordare alla sua età rispetto ai giovani.

Riguardo al suo incidente sul palco, McKellen ha confermato di essersi completamente ripreso. Ha chiarito che non si è trattato di un malore o di qualcosa di simile; semplicemente ha perso l'equilibrio.

Interrogato sui pettegolezzi riguardo a una nuova serie de "Il Signore degli Anelli", McKellen ha lasciato intendere che potrebbe tornare a interpretare il ruolo di Gandalf. "Non lascerò che un'altra anima indossi quel cappello appuntito e quella barba se posso evitarlo," ha dichiarato.

In tutto il mondo, le persone continuano ad ammirare la resilienza di Ian McKellen nel mondo del teatro, nonostante la sua età e il recente incidente sul palco. Inoltre, l'amore per il suo ruolo iconico di Gandalf in "Il Signore degli Anelli" va oltre i fan, come dimostrato dal suo desiderio di reinterpretare il personaggio in una potenziale nuova serie.

