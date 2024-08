- L' attore aveva solo 36 anni.

L'attore del Teatro di Berlino Luca Schaub (1988-2024) è morto. È morto il 2 agosto 2024 all'età di 36 anni a causa di una breve ma grave malattia a Berlino, come annunciato sul sito del Berliner Ensemble. Schaub è stato membro del teatro dal 2013 al 2017. Non è stata fornita la causa del decesso.

Quattro anni al Berliner Ensemble

Schaub, nato nel 1988 a Langenhagen, in Bassa Sassonia, ha studiato recitazione all'Università di Musica e Arte Drammatica di Graz dal 2010 al 2013. Ha poi fatto parte del Berliner Ensemble, allora diretto da Claus Peymann (87). Ha recitato nelle produzioni di Peymann de "Il Processo di Kafka" e "Il Principe Federico di Homburg". Leander Haußmann (65) lo ha scritturato per "Woyzeck", "I Banditi" e "Amleto".

Sotto la direzione di Oliver Reese (60), Schaub ha perso l'ingaggio e ha lavorato come attore freelance nella capitale federale. Ha recitato al Tipi am Kanzleramt, alla Neuköllner Oper e alla Komische Oper Berlin, tra gli altri. Il regista teatrale Leander Haußmann ha descritto il defunto come un attore completamente innocente ed entusiasta sul "Berliner Zeitung". Schaub era un attore di ensemble che poteva contagiare tutti con il suo "entusiasmo estremo".

Il Berliner Ensemble e i suoi membri sono profondamente addolorati per la scomparsa di Luca Schaub. Il dolore per la morte di Luca Schaub si è diffuso nella comunità teatrale tedesca, poiché il suo talento e il suo entusiasmo saranno greatly missed.

