- L' attaccante del Bayer Schick non pensa di cambiare club.

Patrik Schick di Bayer Leverkusen, nonostante il suo ruolo di riserva, non sta considerando un trasferimento nemmeno alla fine della stagione del campionato. "Dopo gli ultimi giochi della stagione, non ero soddisfatto. Non ho giocato nelle partite cruciali", ha detto il 28enne in un'intervista a "Kicker", sottolineando "In situazioni del genere, si tratta di: combattere! Essere pronti! Sto aspettando la mia occasione". Gioca a Leverkusen da quattro anni e è sempre stato un'altalena, alti e bassi. "Ma è normale nel calcio."

Per la nuova stagione, il giocatore della nazionale ceca desidera più cross. "Quando eravamo indietro e avevamo bisogno di gol, era diverso. Incrociavamo molto di più e segnavo molti più gol. Il nostro stile di gioco cambia a seconda del punteggio. Sono sempre felice quando vogliamo segnare, quando c'è pressione per incrociare. Poi ho più opportunità come attaccante."

Schick critica l'aumento dei giochi

Schick ha ribadito che l'aumento costante dei giochi per stagione è un problema. Con il nuovo formato della Champions League, ci sono due partite in più a livello di club. "Tutti aspettano di vedere come va. Ma ci sono due partite in più. È tanto con l'agenda che già abbiamo. Ma è lo stesso per tutte le squadre. Insieme alle partite internazionali, l'agenda è già difficile. La domanda è: quanto può continuare? Guardo questo sviluppo criticamente", ha detto Schick.

