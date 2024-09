L' atleta di alto livello Mats Hummels si assicura una nuova affiliazione alla squadra

Mats Hummels si unisce a Roma. Il quasi 36enne, il cui contratto con Dortmund è scaduto alla fine della stagione precedente, è stato ufficialmente accolto dagli italiani sulla loro piattaforma. Hummels indosserà la maglia numero 15.

Il campione del Mondo è già atterrato a Roma. Il suo arrivo è stato accolto da cori di "Hummels, Hummels, Benvenuto" all'aeroporto, a cui ha risposto con un "Forza Roma" prima di affrontare gli importanti affari della sua carriera. La visita medica e la firma del contratto erano in programma. Il club ha espresso la sua eccitazione, accogliendo Hummels e lodando la sua "enorme esperienza internazionale". Dopo aver concluso l'accordo, Hummels ha mostrato la sua nuova maglia alla telecamera, sorridente.

Hummels è pronto a giocare per la Roma nella Europa League per almeno una stagione, senza dettagli sulla durata del contratto. Questo sarà il suo primo stint fuori dalla Germania, avendo giocato in precedenza per Bayern Munich e Borussia Dortmund. Dopo il non rinnovo del contratto a Dortmund alla fine della scorsa stagione, è diventato un agente libero, rendendo possibile un trasferimento anche dopo la fine del periodo di trasferimento lo scorso agosto.

Si dice che Hummels sia sotto contratto per un anno con un'opzione per un altro anno in base a un numero specifico di presenze. Il difensore centrale dovrebbe guadagnare circa 2,5 milioni di euro all'anno, oltre a potenziali bonus. La Roma può ora registrare l'ex stella della nazionale tedesca per la stagione upcoming Europa League. La squadra di Serie A affronterà avversari come Dynamo Kyiv, Tottenham Hotspur e Eintracht Frankfurt.

Dortmund e Monaco sono i soli club che conosce

Le voci sono circolate d'estate sul membro della nazionale tedesca 78 volte. Era in trattative con i club spagnoli Real Sociedad e RCD Mallorca, con alcuni media tedeschi che suggerivano anche un trasferimento all'isola tedesca delle vacanze. Hummels ha reagito umoristicamente alle voci, ma è rimasto chiuso per tutta l'estate.

Si dice che siano arrivate altre offerte dalla lega professionistica nordamericana, MLS. Più concreti erano i colloqui con Brighton & Hove Albion della Premier League e il partecipante alla Champions League italiana FC Bologna. Alla fine, Hummels ha rifiutato l'offerta di Brighton, guidata dal 31enne allenatore tedesco superstar Fabian Hürzeler. Aveva anche riserve su Bologna, un altro club che ha iniziato la nuova stagione con due pareggi e una sconfitta.

Nel corso della sua carriera, Hummels ha giocato solo per i due club di prima divisione tedeschi, Bayern Munich e Borussia Dortmund. Cresciuto al campione di record, è diventato rapidamente un componente essenziale della squadra campione di Dortmund sotto l'allenatore leggendario Jürgen Klopp. Nel 2016 è tornato a Monaco, presumibilmente per motivi familiari, e tre anni dopo il difensore nato a Bergisch Gladbach è tornato al Borsigplatz di Dortmund.

Hummels ha giocato 118 partite ufficiali per il FC Bayern, debuttando nella Bundesliga il 19 maggio 2007 in una vittoria per 5-2 contro il Mainz. Per il Borussia Dortmund, ha giocato 508 partite ufficiali, superando solo il direttore sportivo di lunga data Michael Zorc, che ha giocato 572 partite per il BVB tra il 1981 e il 1998.

Il suo ultimo apparizione per il Borussia Dortmund è stata nella finale di Champions League contro il Real Madrid. Prima del 0:2, ha suscitato scalpore con un'intervista. Su "Sport Bild", ha criticato aspramente l'allora allenatore del BVB, Edin Terzic, affermando che si sentiva "compromesso nell'onore indossando questa maglia, sentendosi così sottomesso, così inferiore sul campo da calcio". Si riferiva alla prima metà della stagione 2023/2024 del Dortmund. Con quell'intervista, ha potenzialmente chiuso la porta a un futuro allo Signal Iduna Park, anche se Terzic ha annunciato la sua partenza poco dopo la finale di Wembley.

Riflettendo su una seconda metà di stagione stellare con la maglia del Dortmund, Hummels ha sorprendentemente mancato il campionato europeo del 2024 nel suo paese. Hints dal ct Julian Nagelsmann hanno suggerito che il carattere dominante di Hummels potrebbe aver giocato un ruolo nel suo esclusione dalla squadra. Per inaugurare la stagione 2024/25 della Bundesliga, Hummels è apparso inaspettatamente allo stadio del FC Augsburg, ma era lì solo con la sua attuale compagna, Nicola Cavani, tifosa della squadra della Svevia.

Dopo una estate di speculazioni, il sei volte campione tedesco ora si avvia verso Roma per concludere la sua lunga e riuscita carriera, segnata da controversie sul suo influsso negli spogliatoi delle sue squadre.

Il Borussia Dortmund ha espresso la sua gratitudine per i servigi di Hummels, lodando i suoi contributi alla squadra nel corso degli anni. Mats Hummels ha condiviso un messaggio di commiato per il suo ex club, riconoscendo che il Borussia Dortmund e Monaco hanno occupato un posto speciale nel suo cuore.

