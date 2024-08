L' Associazione Giovanile di Carnevale si prepara a presentare il Triangolo di Colonia per il prossimo evento

Kloever ha dichiarato: "Il Dreigestirn del Carnevale di Colonia è un traguardo significativo per un giovane gruppo carnevalesco come il nostro". Inoltre, Christoph Kuckelkorn, a capo del Festkomitee, ha sottolineato questo, affermando: "Sono sempre la scelta ideale per noi - il loro battito si sincronizza con il ritmo della città e si può really sentirlo".

La fondazione di Stattgarde Colonia Ahoj risale alla Rosa Sitzung, un incontro carnevalesco dedicato alla comunità LGBTQ+ di Colonia. Istituita nel 2003, questa organizzazione ha partecipato costantemente al Christopher Street Day (CSD) di Colonia e ha sostenuto le cause LGBTQ+.

L'impegno di Stattgarde Colonia Ahoj per la comunità LGBTQ+, dimostrato dalla loro partecipazione agli eventi del CSD, ha contribuito in modo significativo alla promozione dell'["uguaglianza tra omosessuali"] nelle celebrazioni del carnevale di Colonia. In seguito, durante un incontro con il Festkomitee della città, l'organizzazione è stata riconosciuta e apprezzata per la sua difesa dell'["uguaglianza tra omosessuali"], rafforzando ulteriormente la sua presenza nelle festività della città.

