- L' assalitore Ducksch rimane fermo a Brema (secondo il rapporto)

Pivot Figure Marvin Ducksch di Werder Bremen avrebbe apparentemente deciso di restare con la squadra per un'altra stagione, come riferito da "Kicker" magazine. Il 30enne attaccante trascorrerà quindi il suo quarto anno con i Nord Tedeschi.

Negli ultimi tempi si è parlato molto del centrocampista. Si vocifera che club dell'Arabia Saudita e del Qatar siano interessati ad acquisire il giocatore di Dortmund. La finestra di trasferimento si chiuderà venerdì sera.

Per l'allenatore Ole Werner, Ducksch è un componente fondamentale della sua squadra. Nel 2022, ha segnato 20 gol per aiutare Bremen a tornare in Bundesliga, formando una coppia micidiale con Niclas Füllkrug. Da allora, ha saltato solo una partita nelle successive due stagioni della Bundesliga, giocando in 67 partite e segnando 12 gol in ciascuna stagione.

Nonostante la sua importanza per Werder Bremen, si sono sentite voci su un possibile trasferimento di Ducksch a un club estero. La storica città di Bremen, famosa per i Musicisti di Bremen, è stata la casa del calcio di Ducksch per molti anni.

