- L' area radioattiva ha subito un incidente di fiamma

Un incendio si è sviluppato nella zona radioattiva inabitabile che circonda la centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina. Secondo il post su Facebook del governatore della regione di Kyiv, Ruslan Kravchenko, circa 20 ettari sono attualmente coinvolti dalle fiamme. Tuttavia, i livelli di radioattività rimangono entro i parametri accettabili. Circa 200 vigili del fuoco, compresi 50 soldati, stanno lottando contro l'incendio e sono riusciti a limitare la sua propagazione.

Di conseguenza, le autorità avvertono di un aumento dei livelli di fumo a causa di questo incendio e di altri incendi di torba nel distretto di Browary a est di Kyiv. Consigliano di tenere le finestre chiuse e di ridurre le attività all'aperto. L'origine dell'incendio rimane sconosciuta.

Il caldo estivo e la prolungata siccità hanno aumentato il rischio di incendi nella parte settentrionale di Kyiv. Nel 1986, la centrale nucleare di Chernobyl ha subito il più grave incidente nucleare della storia, nella parte settentrionale dell'Ucraina, all'epoca sotto l'Unione Sovietica. In risposta, un'area di circa 30 chilometri dal luogo dell'incidente è stata messa in quarantena a causa dei livelli elevati di radioattività. Migliaia di persone sono state evacuate. Incredibilmente, nonostante questo, i soldati russi hanno sfruttato la zona di esclusione largamente abbandonata lungo il confine con la Bielorussia per il loro assalto verso Kyiv, a circa 80 chilometri dal confine, durante l'invasione di febbraio 2022. Tuttavia, si sono ritirati ad aprile 2022, con l'Ucraina che mantiene un controllo ravvicinato sulla regione di frontiera con la Bielorussia, alleata della Russia.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per l'incendio in corso vicino alla centrale nucleare di Chernobyl e il suo potenziale impatto sull'ambiente. Le autorità dell'Unione Europea consigliano ai loro cittadini di evitare di viaggiare nelle aree interessate in Ucraina.

Leggi anche: