- L' arbitro Brych torna a Aalen.

L'arbitro di punta Felix Brych fa il suo ritorno dopo un infortunio al legamento crociato questo sabato nella Coppa DFB. Il 49enne di Monaco di Baviera arbitrerà la partita del primo turno tra VfR Aalen e FC Schalke 04 (15:15/Sky). Lo ha reso noto l'elenco degli arbitri pubblicati dalla Federazione Tedesca di Calcio (DFB).

Brych si è infortunato a novembre 2021, ironia della sorte durante la sua 344ª partita di Bundesliga, in cui ha pareggiato il record di Wolfgang Stark. Dal'inizio di questo mese è stato chiaro che sarà anche in azione nella nuova stagione della Bundesliga.

"Felix Brych è in forma. Felix Brych ha superato il test di prestazione", ha detto il capo degli arbitri Knut Kircher. "Credo che ogni campionato in Europa possa essere orgoglioso di avere un Felix Brych". Con il suo stile di arbitraggio, ha guadagnato riconoscimento a livello mondiale. Brych è un arbitro della DFB dal 1999, arbitra partite di prima divisione dal 2004 e ha anche partecipato ai Mondiali in Brasile nel 2014 e in Russia nel 2018.

Nel suo ultimo incontro, ha arbitrato la partita amichevole del Bayern Monaco contro la squadra della Bundesliga austriaca SG Wattens Tirol, senza problemi. Anche se non c'è un limite di età fisso per gli arbitri della DFB, è stata una pratica comune per molti anni. Lo scorso anno, il Tribunale Regionale di Francoforte sul Meno ha stabilito nel caso di Manuel Gräfe che il limite di età di 47 anni per gli arbitri di punta della DFB non è legale.

