- L' anello di nozze perso ritrovato dopo 61 anni nella fattoria di famiglia

Glenn Gregory era sposato da appena due mesi quando il suo anello nuziale scomparve. Gregory e la sua amata Barbara avevano scambiato le promesse il 27 agosto 1963 e, al loro ritorno dalla luna di miele, avevano piantato un albero nella fattoria di famiglia a Henry County, nel Kentucky, come riportato dal broadcaster statunitense WLKY. In seguito, quando la coppia voleva costruire una base per il loro camper vicino all'albero, lui perse il pezzo di gioielleria importante.

"Abbiamo subito iniziato a cercarlo e non l'abbiamo mai trovato," ha raccontato Barbara Gregory al broadcaster. "Con il passare degli anni, mentre l'albero cresceva, così cresceva anche il nostro matrimonio. Cresceva e cresceva," ha ricordato. Ma l'anello rimase smarrito nonostante tutti gli sforzi.

L'anello nuziale di Gregory brilla al sole

Lo scorso dicembre, Glenn Gregory è finalmente morto a 80 anni per cancro. È stato sepolto nella fattoria vicino all'albero, come aveva desiderato. In seguito, la sua vedova ha commissionato la Searcy Monument Co. per erigere una lapide sulla sua ultima dimora. Durante i lavori di scavo per la lapide, Jonathan Searcy ha scoperto qualcosa che brillava al sole. Era l'anello nuziale di Glenn, che aveva perso 61 anni prima.

Angie Searcy, che gestisce l'azienda con il marito, ha descritto la scoperta su Facebook: "Durante i lavori nella fattoria nel 1963, il marito di lei ha perso il suo anello nuziale, Jon lo ha trovato mentre scavava la fondazione per la lapide! Gliel'ho dato e lei è rimasta senza parole! È una di quelle cose che semplicemente non capitano, è incredibile!"

"Una possibilità su un milione. È come trovare un ago in un pagliaio," ha anche commentato Jonathan Searcy sulla sua scoperta a WLKY. "Dio opera in modi misteriosi."

Barbara Gregory è felice di avere di nuovo il simbolo del loro amore, ma ha detto a WLKY che c'è ancora un altro anello scomparso. Glenn ha perso due anelli durante il loro matrimonio. Il terzo che lei ha comprato per il marito, lo ha tenuto dopo la sua morte. Non voleva seppellirlo con il corpo del marito, ha riferito la 77enne. "Ho pensato che potesse perderlo sulla via per il paradiso."

Anche dopo sessant'anni, l'altro anello perso rimase un mistero.

La scoperta straordinaria di Jonathan Searcy ha portato speranza che anche l'altro anello perso possa essere trovato un giorno.

