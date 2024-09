- L' Amburgo sconfigge Alba Berlin nel suo primo confronto

Alba Berlin subisce la prima sconfitta stagionaleLa squadra di Berlino ha subito una sorpresa sconfitta nel loro primo incontro stagionale, perdendo contro i loro concorrenti di lega, Veolia Towers Hamburg, con il punteggio di 81:74 (44:38). Matteo Spagnolo ha guidato la scorer di Berlino con 14 punti, seguito da vicino da Jonas Mattisseck con 13 punti.

Ziga Samar, fuori per un infortunio persistente, non ha potuto partecipare, insieme a Matt Thomas e Martin Hermannsson. Il ritorno degli italiani Spagnolo e Gabriele Procida, infortunati verso la fine della stagione precedente, e i debutti di Trevion Williams (dal ratiopharm Ulm) e Will McDowell-White (New Zealand Breakers) nella maglia di Alba hanno segnato le nuove aggiunte della squadra.

Hamburg ottiene il canestro vincente

Berlino ha incontrato difficoltà nel mantenere la costanza offensiva per un periodo prolungato. Comunicazioni errate, palle perse e tiri mancati hanno contribuito al fatto che Berlino si trovasse in svantaggio di una notevole differenza. I loro errori difensivi sono stati altrettanto problematici. Nonostante i miglioramenti nella seconda metà, chiudendo il divario a soli due punti in alcune occasioni, Hamburg è sempre riuscita a rispondere efficacemente.

L'allenatore Israel Gonzalez deve ancora apportare alcuni aggiustamenti prima dell'inizio ufficiale della stagione il 22 settembre contro gli Hamburg Towers. Prima di allora, Alba affronterà un'altra partita amichevole contro i rivali di lega Rostock Seawolves il 17 settembre alle 17:00 a Bernau.

despite the loss of Alba Berlin, the new additions Trevion Williams and Will McDowell-White have shown promising performances. Disappointingly, Hamburg's victory was primarily due to their consistent offensive play and effective responses to Berlin's comeback attempts in basketball.

