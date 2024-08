- L' allenamento sul ghiaccio potrebbe portare allo spazio.

Rabea Rogge ha avuto un'opportunità unica grazie a un corso di addestramento per spedizioni nell'icy Spitzbergen: poteva diventare la prima donna tedesca a volare nello spazio. Durante l'addestramento nel nord gelido, ha incontrato Chun Wang e ha discusso del cosmo con lui, ha raccontato l'agenzia tedesca di stampa. Mezzo anno dopo, è arrivata la richiesta: Wang, che è diventato ricco con le criptovalute, aveva tre posti liberi in una missione di diversi giorni con la compagnia americana SpaceX. Le è stato chiesto se voleva partecipare? "Non avrei mai potuto sognarlo!" ha detto.

Rogge è attualmente negli Stati Uniti, dove sta seguendo un programma di addestramento per il volo. La giovane donna di Berlino non è un'estranea alla vita all'estero. Ha studiato per la laurea e la specializzazione a Zurigo e ha trascorso un anno a studiare a Stoccolma. Se la missione spaziale non fosse saltata fuori, ora starebbe perseguendo il dottorato in robotica nell'Artico a Trondheim, in Norvegia. Ma ora ne è stata liberata.

Addestramento in centrifuga e formazione tecnica

La missione potrebbe partire già alla fine dell'anno, quindi Rogge non ha molto tempo per prepararsi. Ha già completato gli esami medici, l'addestramento in centrifuga e l'addestramento per le spedizioni, ha detto. Di recente, la formazione tecnica in California è iniziata. "Lì impari veramente a pilotare la capsula."

È lo stesso programma di quello per gli astronauti dell'agenzia spaziale americana NASA e dell'Agenzia spaziale europea ESA che volano nella capsula SpaceX "Dragon", ha detto. "Ma ovviamente gli astronauti di stato hanno molte più unità di addestramento perché non sono nello spazio solo per tre o cinque giorni, ma per diversi mesi."

Volo sull'Artico e sull'Antartico

Durante la missione "Fram2", intitolata a una nave dei ricercatori polari norvegesi del XIX secolo, la squadra pianifica di osservare le regioni polari, l'Artico e l'Antartico. Rogge è la scienziata del team di quattro persone. È responsabile dell'indagine su un misterioso bagliore del cielo, tra le altre cose. Oltre a Chun Wang, il team include un filmmaker norvegese, una guida polare australiana e Rogge stessa.

La 28enne non è affatto spaventata dalle nuove sfide. Durante i suoi studi, si è unita a un team che è partito per costruire un satellite. "Siamo riusciti a costruire un prototipo come team completamente nuovo entro un anno, testarlo su un volo parabolico e alla fine vincere una competizione ESA", ha ricordato. È stato un periodo incredibilmente ispiratore.

Ha poi raccontato a Wang della sua esperienza con il team del satellite durante l'esplorazione dello Spitzbergen. "È così che Chun e io abbiamo iniziato a parlare di progetti spaziali." Chun Wang, il cui nome cinese è Wang Chun, si descrive come un milionario Bitcoin e un viaggiatore perpetuo del mondo. Viene dalla metropoli cinese di Tianjin, ma ha acquisito la cittadinanza maltese lo scorso anno.

La 28enne vuole rappresentare bene la Germania e Berlino

Se la missione decollerà, Rogge sarà la prima donna tedesca nello spazio. "Non era la prima cosa a cui ho pensato quando ho accettato di partecipare alla missione", ha detto. Ma ora, ovviamente, farà del suo meglio per rappresentare bene la Germania e la sua città natale di Berlino.

Fino ad ora, dodici uomini tedeschi sono stati nello spazio. L'ESA vuole incoraggiare più donne a candidarsi per rendere il team più diversificato, ha detto l'astronauta tedesco Alexander Gerst tre anni fa. "Che siano giovani o vecchi, uomini o donne: non possiamo permetterci di far volare solo equipaggi unilaterali", ha detto. Le donne degli Stati Uniti sono già state nello spazio.

Matthias Maurer, l'ultimo tedesco nello spazio fino a poco tempo fa, incoraggia anche le ragazze e le donne che sognano una carriera nello spazio. Maurer ha elogiato la sua collega americana Kayla Barron, che era con lui sulla Stazione spaziale internazionale ISS. "È un'astronauta fantastica e fa molte cose meglio di noi ragazzi."

L'astronauta di riserva dell'ESA tedesca Nicola Winter believes that not just one German woman should fly to space, but twelve - as many as men have so far. After the announcement of the flight, she spoke out on Instagram, expressing her happiness for Rogge if it works out. But, she noted that it's actually a tourist flight. What's really needed is medical, biological, and material research with many women in space, "because women biologically function differently than men."

Winter lists the number of women who were supposed to be the first German women in space, counting at least seven. It never happened. What if it doesn't work out for Rogge? The 28-year-old isn't giving up. "I had planned to apply for the next round of ESA selections."

