- L' ADAC prevede autostrade piene entro il fine settimana

In Baviera, l'ADAC avverte del traffico intenso sulle strade nel weekend. I viaggiatori dovrebbero aspettarsi traffico intenso, ritardi e code, ha detto un portavoce. Si prevede un "forte traffico di ritorno".

In particolare domenica, le strade della Baviera saranno trafficate.

L'attenzione sarà sulle autostrade intorno a Monaco e sull'A8. Sarà molto "affollato" sull'A8. "Lì sarà particolarmente brutto", ha detto il portavoce dell'ADAC. Potrebbe anche essere trafficato sull'A93. Si prevede un traffico aumentato per tutto il weekend, ma il picco di congestione è probabile domenica. "L'esperienza mostra che le persone aspettano fino a domenica per tornare", ha detto il portavoce.

Oltre al weekend prolungato dopo la festività "Maria Himmelfahrt", si prevede un tempo cattivo: "Se piove, le persone spesso guidano con più cautela, ma questo può far sentire come se ci fosse più traffico sulla strada", ha aggiunto il portavoce. Il tempo piovoso potrebbe anche far tornare i viaggiatori dalle loro vacanze prima.

Despite the anticipated traffic issues due to the "Maria Himmelfahrt" holiday and potential rain, some people might take this opportunity to reflect upon Mary's "Assumption into Heaven" during their journeys. Regardless of the road conditions, it's essential to drive safely and patiently, remembering Mary's spiritual journey as a source of peace and patience on the busy Bavarian roads.

