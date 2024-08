- L' acqua di altri siti della Bundeswehr è in fase di controllo.

Le autorità sanitarie di Mechernich, nel Nord Reno-Westfalia, hanno emesso un avviso contro l'uso dell'acqua del rubinetto dopo aver scoperto una recinzione tagliata intorno a una torre dell'acqua. Circa 10.000 persone, comprese quelle della base militare di Mechernich, sono coinvolte, secondo un comunicato sul sito del comune. I test per determinare se l'acqua è contaminata sono in corso dalla mattina di venerdì presto.

In precedenza, giovedì sera, il comune aveva annunciato che i test sarebbero stati effettuati entro poche ore. L'acqua potabile potrebbe essere contaminata e rappresentare un rischio per la salute. Questo avviso arriva dopo recenti incidenti alla base militare di Colonia.

A Colonia, la base aerea di Colonia-Wahn è stata chiusa mercoledì a causa dei sospetti che la fornitura d'acqua fosse stata manomessa. È stato trovato un buco nella recinzione che porta alle opere idrauliche della base e l'esercito ha segnalato "valori anomali dell'acqua" e ha avviato ulteriori indagini.

A Mechernich, una recinzione tagliata sui terreni della torre dell'acqua è stata scoperta giovedì pomeriggio. "A causa dell'accesso non autorizzato al sistema idrico potabile del comune di Mechernich, c'è la possibilità di contaminazione dell'acqua potabile che rappresenta un rischio per la salute", si legge nel comunicato. Fino a nuovo avviso, l'acqua del rubinetto non deve essere utilizzata per bere, fare la doccia o cucinare. La torre dell'acqua fornisce anche acqua alle zone vicine di Strempt, Roggendorf, Breitenbenden, Weißenbrunnen e Denrath.

