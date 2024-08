- L' abuso di cani sta alimentando un aumento dell' apatia tra gli uomini.

Questi sono tempi difficili per la monotonia. Il mondo si è trasformato in un ambiente veloce e rumoroso, e le nostre menti sono sommerse da un eccesso di dettagli e distrazioni. Trovare un momento di tranquillità è difficile - o mantenerlo. C'è sempre qualcosa che accade. Se non è il nuovo clip del tuo creatore di contenuti preferito, è un episodio di podcast inedito o una serie che hai perso. Il tempo per l'espressione personale semplice si perde nella mischia. Un numero crescente di individui, principalmente uomini, aspirano a disconnettersi da questo turbine di interruzioni, anche solo per un momento. Stanno promuovendo una nuova moda del viaggio, "Disconnessione".

La parola "Disconnessione" una volta si riferiva al fatto di disconnettersi da una fonte elettrica. Tuttavia, questa nuova moda del viaggio non è un ritorno a questa incoscienza. "Disconnessione" non è riguardo all'unirsi al Club del Miglio Alto, né riguarda l'amore proibito su un aereo o qualsiasi forma di intimità. Si tratta invece di un atto spirituale, volontariamente rinunciare a quasi tutto tranne che al respiro. I disconnessori sono noti per fissare il vuoto per ore.

"Disconnessione" o il Rifiuto delle Interruzioni

Come molti trend, "Disconnessione" prospera principalmente attraverso i social media. Video di individui che diventano virali su TikTok o Instagram mostrano loro che utilizzano il loro tempo di volo solo per fissare il sedile davanti a loro, senza chiacchierare, leggere, guardare o ascoltare. Alcuni addirittura abbandonano i pasti e le visite in bagno. Si sono dedicati a respingere tutte le interruzioni per tutta la durata del volo, a volte per ore. La disintossicazione viene considerata come una purificazione della mente e un incoraggiamento alla serietà. La tendenza sembra basarsi sulla determinazione, la resilienza e l'autoregolazione.

Damion Bailey, un 34enne americano, ha condiviso su Instagram all'inizio di agosto di aver battuto il suo record personale. Ha dichiarato di aver resistito a un volo di 13,5 ore senza alcuna forma di intrattenimento. Il produttore musicale australiano Torren Foot ha dichiarato di aver resistito per 15 ore, e anche il famoso calciatore Erling Haaland si è vantato di aver facilmente superato un volo di sette ore senza telefono, sonno, acqua o cibo. Haaland ha anche partecipato alla controversa moda del "Sigillo delle labbra". Gli uomini sono principalmente a lodare questi "coraggiosi" individui, con il più persistente che sopravvive più a lungo.

Ostacolo da Ridere o Distanza Saggio dai Mezzi Digitali?

È stato scientificamente provato che il consumo costante dei social media e un feed di notizie senza fine può avere effetti negativi sulla salute, come la riduzione della nostra capacità di concentrazione. La stimolazione cronica può causare stress e persino mettere a rischio l'empatia. La luce blu degli schermi può causare sintomi come mal di testa e occhi secchi.

La pausa è essenziale per la mente, senza dubbio. Alex Soojung-Kin Pang, tra gli altri, promuove il tempo libero per permettere alla mente di recuperare, elaborare i dati e stabilire i collegamenti. Una vera pausa, sostiene, aumenta la nostra creatività e produttività. Lo scienziato ha scritto il libro "Riposo". Fin dal 2015, la neuroscienziata Imke Kirste ha dimostrato che le nuove cellule possono essere sviluppate nel cervello nel silenzio assoluto.

Ci sono anche studi che suggeriscono che una pausa dal mondo digitale può aiutare a migliorare il benessere, rilassarsi e migliorare la qualità del sonno e la concentrazione. Crea spazio per la riflessione. Tuttavia, ci sono anche indicazioni che una disintossicazione digitale può portare gli individui a sviluppare sentimenti di ansia, preoccupazione per ciò che si perde o sentirsi esclusi. La ricerca sulla disintossicazione digitale non è ancora saldamente radicata nella scienza.

"Disconnessione", originariamente, significa esperienza cruda e non filtrata. Nel caso del viaggio, per esempio, comprenderebbe percepirne consapevolmente la sensazione di attraversare migliaia di metri sopra la terra da A a B. La vista fuori dal finestrino, che offre una vista a volo d'uccello del mondo. Gustare il cibo a bordo, che ha un sapore diverso lassù. Fissare un punto per ore, come un robot disattivato, senza permettere neanche un fremito muscolare e spingere la vescica al limite, è alla fine: assurdità. Nel peggiore dei casi, si corre il rischio di una trombosi.

Fonte: Max-Planck-Institute, International University, Studio sulla Disintossicazione Digitale, Durham University, Wirtschaftswoche, BBC

Data la velocità del mondo moderno pieno di distrazioni, alcuni individui hanno abbracciato il concetto di "Disconnessione" durante i viaggi, scegliendo di disconnettersi dall'intrattenimento e dalle interruzioni durante i voli. Questa disintossicazione volontaria viene creduta come una purificazione della mente e un incoraggiamento alla serietà, con figure note come Damion Bailey e Erling Haaland che condividono i loro successi sui social media.

Seguendo questa tendenza, si può argomentare che viaggiare offre un'opportunità unica per praticare la "Disconnessione", immergersi in esperienze crude e non filtrate, come la sensazione di volare migliaia di metri sopra la terra o gustare il cibo in modo diverso in aria. Tuttavia, la disconnessione prolungata può portare a rischi fisici o sentimenti di esclusione sgradevoli, sottolineando la necessità di un approccio bilanciato alla disintossicazione digitale.

Leggi anche: