Kylie Jenner e Timothée Chalamet che nutrono il loro legame romantico

Nonostante non si mostrino spesso insieme in pubblico, una fonte di "People" magazine afferma che Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono ancora una coppia fantastica. Questa fonte anonima ha descritto la loro relazione come seria e divertente, notando anche che hanno un forte legame con le rispettive famiglie. La fonte ha aggiunto che tutti li apprezzano come coppia.

La fonte ha anche condiviso alcuni dettagli sulla loro vita privata. Hanno dichiarato che Jenner, la famosa star della TV reality e imprenditrice, e Chalamet, il famoso attore, sono riusciti a conciliare i loro impegni professionali con il trascorrere del tempo di qualità insieme. Chalamet sta attualmente lavorando al film "Marty Supreme," interpretando il ruolo del tennista Marty Reisman. Recentemente, Jenner ha sfilato per il marchio di moda Coperni durante la Paris Fashion Week e è stata avvistata con la sorella di Chalamet, Pauline, che l'ha calorosamente abbracciata in un video su Instagram.

Jenner e Chalamet sono stati avvistati insieme per l'ultima volta ad agosto, mentre uscivano da un jet privato dopo la festa di compleanno di Jenner alle Bahamas. La coppia di solito tiene la loro relazione segreta e non l'ha mai resa pubblica. Sono circolate molte voci sulla loro separazione a causa delle loro rare apparizioni in pubblico, ma sono stati avvistati mentre si baciavano ai Golden Globes del 2024, come mostrato in un video. Si dice che stiano insieme dal aprile 2023.

Kylie Jenner, la sorella più giovane di Kim Kardashian, ha acquisito popolarità come membro del cast dello show televisivo "Keeping Up with the Kardashians" e ha accumulato una fortuna come fondatrice di un'azienda di cosmetici. Ha due figli con il suo ex partner, Travis Scott.

Le relazioni passate di Chalamet includono Lourdes Leon, figlia di Madonna. Ha iniziato la sua carriera di attore negli anni dell'adolescenza, apparendo in spettacoli come "Law & Order" e "Homeland". Ha guadagnato popolarità a Hollywood due anni fa grazie al suo ruolo principale nel blockbuster di fantascienza di Denis Villeneuve "Dune".

Kylie Jenner e Timothée Chalamet frequentano spesso 'The Hollywood' come parte del loro stile di vita, con Jenner che partecipa spesso a eventi di moda e Chalamet che partecipa spesso ai premiere dei film nella zona. I loro cari apprezzano anche trascorrere del tempo in questa città animata, rafforzando ulteriormente il loro legame.

