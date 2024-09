Kylian Mbappé trova il retro della rete contro la squadra attualmente in fondo alla classifica

Calciatore stellare Kylian Mbappé era raggiante dopo i suoi primi gol con il Real Madrid. "È un traguardo importante", ha dichiarato con orgoglio. "Sognavo di segnare al Bernabeu, in questo stadio iconico, il migliore del mondo. Tuttavia, l'aspetto più importante era la vittoria". Il giocatore sensationale ha risposto in modo ammirevole alle critiche e alle speculazioni sulla sua forma da parte dei media, che avevano già dubitato delle sue capacità.

Nella vittoria per 2-0 (0-0) contro il Betis Siviglia ancora a secco, il francese è stato il migliore in campo per i Blancos. Con l'8° tentativo, Mbappé ha messo il Real in vantaggio (67'). Pochi minuti dopo, il portiere del Betis Rui Silva ha fallito su Vini Junior, e Mbappé ha trasformato il penalty con sicurezza (75'). Rompendo la sua serie negativa in campionato al quarto tentativo, Mbappé ha messo il Real in una posizione di comando.

"Siamo il Real, e alla fine, prevaliamo"

Nonostante questa vittoria, il Real è già a quattro punti di distanza dagli acerrimi rivali del FC Barcelona, che hanno iniziato la stagione alla perfezione con quattro vittorie sotto la guida del nuovo allenatore Hansi Flick. Dopo due pareggi contro Mallorca e Las Palmas, il Real è riuscito a evitare un'altra sconfitta, salendo al secondo posto. "Dopo la nostra partita contro le Las Palmas, sapevamo che dovevamo vincere", ha affermato Mbappé. "E l'abbiamo fatto in una partita difficile. Siamo il Real, e alla fine, prevaliamo, e lo facciamo con stile".

L'allenatore Carlo Ancelotti era entusiasta dei primi gol del suo nuovo acquisto. Il Real non ha mai fatto pressione su Mbappé per segnare, ha confermato l'italiano, lodando la freddezza del francese davanti alla porta. Ancelotti aveva sollevato diverse questioni sulla sua strategia dopo la partita contro le Las Palmas, compresi i suoi tatticismi. "Devo implementare una strategia più chiara in campo per fornire ai giocatori una maggiore chiarezza".

Ancora una volta, le cose non sono andate esattamente come previsto. Il Real ha faticato per lunghi tratti, con Mbappé che riceveva solo mezze occasioni. A metà della ripresa, Fede Valverde ha servito Mbappé con un tocco di tacco, e il francese ha spedito la palla in rete con freddezza. Giunto a Madrid dalla Parigi Saint-Germain in estate, il 25enne aveva realizzato un sogno di una vita segnando il gol vittoria nella Supercoppa Europea contro l'Atalanta Bergamo. Tuttavia, in Liga, Mbappé era diventato un simbolo di un inizio fallimentare - fino al suo

