Kylian Mbappé insiste nel ricevere un compenso di 55 milioni di euro dalla sua precedente squadra, il PSG.

Dopo la sua partenza dal Paris Saint-Germain circa due mesi fa, sembra che la stella del calcio francese Kylian Mbappé sia coinvolta in una disputa legale con il suo ex club. Secondo i resoconti del quotidiano francese "Le Monde", questa disputa riguarda un debito pendente di circa €55 milioni. Il team di Mbappé ha apparentemente portato questa questione all'attenzione della commissione legale della Ligue 1 francese e della UEFA attraverso canali legali.

La somma in questione dovrebbe comprendere gli stipendi non pagati di aprile, maggio e giugno, la parte rimanente di un bonus legato alla sua precedente estensione del contratto e un "bonus morale" per la fase finale del suo contratto. Si dice che il team di Mbappé abbia tentato di ricordare al club questi pagamenti pendenti a metà giugno, ma senza successo.

Mbappé ha lasciato il PSG dopo sette anni, passando a giocare per i campioni della Champions League, il Real Madrid, a parametro zero durante l'estate. In precedenza, c'è stato un conflitto tra le due entità quando Mbappé annunciò che non avrebbe rinnovato il suo contratto, il che ha portato alla sua esclusione temporanea dalle sessioni di allenamento della squadra.

Prima di unirsi al PSG per un costo di trasferimento di €160 milioni dall'AS Monaco, Mbappé aveva vinto sei titoli di campionato e quattro trofei nazionali con i giganti francesi. Nonostante questi successi, la tanto attesa vittoria della Champions League continuava a sfuggirgli. L'esordio di Mbappé con il Real Madrid questo weekend non è stato particolarmente impressionante, con la squadra che ha ottenuto solo un pareggio per 1-1 contro il RCD Mallorca. Nonostante siano i "nuovi Galatticos", i campioni della Liga sono ancora senza vittorie in campionato da inizio stagione.

