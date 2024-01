Kylian Mbappé indeciso sul futuro alla scadenza del contratto

Mbappé ha dichiarato l'anno scorso che non avrebbe rinnovato il suo contratto al PSG, che scade alla fine della stagione 2023-24, quando potrebbe lasciare Parigi gratuitamente.

Il capitano della Francia, che è stato a lungo collegato a un trasferimento al Real Madrid, è ora libero di firmare un accordo pre-contrattuale con un nuovo club.

"Prima di tutto, sono molto, molto, molto motivato per quest'anno. È molto importante", ha dichiarato Mbappé ai giornalisti dopo la vittoria del PSG per 2-0 sul Tolosa nella finale di Supercoppa di Francia di mercoledì.

"Come ho detto, abbiamo dei titoli da conquistare e ne abbiamo già vinto uno, quindi è già tutto fatto. Dopo di che, no, non ho ancora deciso.

"Ma in ogni caso, con l'accordo che ho preso con il presidente (Nasser Al-Khelaifi) quest'estate, non importa cosa deciderò.

"Siamo riusciti a tutelare tutte le parti e a preservare la serenità del club per le sfide future, che rimane la cosa più importante". Quindi diremo che è secondario".

Secondo i media, a settembre Mbappé avrebbe accettato di rinunciare a bonus fedeltà fino a 100 milioni di euro (109,45 milioni di dollari) se avesse lasciato il PSG in trasferimento libero.

Nel 2022, Mbappé ha aspettato fino a maggio per annunciare un prolungamento del contratto con il PSG, poche settimane prima dell'apertura della finestra di trasferimento. Il 25enne ha dichiarato che questa volta potrebbe non arrivare così tardi.

"Penso che nel 2022 fosse la fine di maggio, perché non lo sapevo fino a maggio", ha aggiunto. "Se so cosa voglio fare, perché tirarla per le lunghe? Non ha senso".

