Kylian Mbappé: I social media devono affrontare il razzismo, ma anche i giocatori devono agire

Da allora, gli appelli al cambiamento sono diventati sempre più forti da parte dei giocatori che chiedono alle società di social media di prendere il controllo del continuo vetriolo razzista sulle loro piattaforme.

Un'altra voce di alto profilo si è appena unita al coro.

"Dobbiamo iniziare dai social media", ha detto la superstar del PSG Kylian Mbappé a Becky Anderson della CNN quando gli è stato chiesto quali azioni sono necessarie per affrontare il razzismo nel gioco.

Tuttavia, il vincitore della Coppa del Mondo francese ha aggiunto che anche i giocatori hanno un ruolo da svolgere nell'educare gli autori dei reati sui danni che stanno infliggendo al bel gioco.

"Ma anche prima dei social media, anche noi giocatori dobbiamo essere implicati [sic], essere implicati [sic]",ha detto nell'intervista a Dubai il 27 dicembre. "Bisogna essere attivi e aiutare le persone".

Dopo che Mbappé ha sbagliato il rigore decisivo nella sconfitta della sua nazionale contro la Svizzera a Euro 2020, egli stesso è stato presumibilmente oggetto di insulti razzisti online.

In un'altra partita contro l'Ungheria, i tifosi hanno salutato il giocatore con cori scimmieschi, spingendo la UEFA, l'organo di governo del calcio europeo, a indagare su questo e altri episodi di abuso durante il torneo.

Gli attacchi sono stati "duri" e hanno "ferito" Mbappé, ha dichiarato il 23enne.

"Do il meglio per il mio Paese. Do tutto quello che ho per rendere felice la gente in Francia, per rendere tutti orgogliosi - e ricevere questo tipo di messaggio, davvero, è difficile e mi ha ferito", ha aggiunto.

L'anno scorso un tribunale francese ha ordinato a Twitter di spiegare come intendeva affrontare i discorsi d'odio sul suo sito. Il gigante dei social media si è appellato a quella decisione, nonostante sei gruppi anti-discriminazione sostengano che l'azienda di San Francisco non riesca a bandire dalla piattaforma gli utenti che incitano all'odio.

I calciatori della Premier League inglese vengono regolarmente presi di mira online dopo le partite. A settembre, Romelu Lukaku, giocatore del Chelsea, ha dichiarato alla CNN che gli amministratori delegati dei social media devono incontrare le star del calcio per eliminare gli abusi di cui sono vittime i giocatori.

All'indomani della finale di Euro 2020, il governo britannico ha invitato le aziende tecnologiche a migliorare la loro risposta al crescente problema e a fornire dati migliori alla polizia per aiutare a identificare i colpevoli.

Alcuni tifosi sono stati arrestati per aver postato commenti odiosi e, secondo quanto riferito, presto potranno essere banditi dai campi di calcio fino a 10 anni.

Questo non sembra aver scoraggiato gli aspiranti trasgressori, nemmeno all'interno degli stadi. Il 28 dicembre il Norwich City, club della Premier League, è stato costretto a rilasciare una dichiarazione in cui condannava "ogni forma di discriminazione illegale" dopo aver appreso di commenti razzisti da parte di entrambi i gruppi di tifosi durante la partita contro il Crystal Palace.

Per Mbappé, discriminazioni come questa devono finire perché "siamo in un mondo nuovo".

"Non è possibile nel 2022 avere questo tipo di atteggiamento, davvero", ha aggiunto.

Twitter ha recentemente introdotto diversi strumenti e protocolli nella speranza di combattere la discriminazione sulle sue piattaforme.

In una dichiarazione alla CNN, un portavoce di Twitter ha affermato che: "Vogliamo ribadire che i comportamenti abusivi e odiosi non trovano posto sul nostro servizio.

"Continueremo ad agire rapidamente contro le minoranze che cercano di minare la conversazione per la maggioranza e ci impegniamo a fare la nostra parte per arginare questo comportamento inaccettabile - sia online che offline".

L'anno scorso Instagram ha lanciato un nuovo strumento che filtrava automaticamente i messaggi abusivi provenienti da account che gli utenti non conoscevano.

Meta ha dichiarato di essere contraria alla discriminazione e ha introdotto una serie di funzioni di sicurezza sulle sue piattaforme.

Il calcio è per tutti

Mbappé è arrivato all'Hotel Jumeirah Al Qasr di Dubai di ottimo umore, dopo aver festeggiato il suo 23° compleanno con i compagni di squadra a Parigi. Accettando gentilmente una torta a forma di età numerica e decorata da una sola candelina, ha riso e scherzato con il personale.

Ma quando si è parlato dell'imminente Coppa del Mondo FIFA, nei suoi occhi è apparso un luccichio di determinazione: la Francia è campione in carica dopo la vittoria per 4-2 sulla Croazia nell'edizione del 2018 in Russia.

In quella che è stata la finale con il punteggio più alto dal 1966, Mbappé ha segnato un gol iconico da fuori area alla tenera età di 19 anni.

Nonostante la pressione che la squadra deve affrontare, Mbappé ritiene che l'impresa possa essere ripetuta a distanza di quattro anni.

"Siamo pronti a fare qualcosa di grande. Possiamo fare la storia", ha detto. "Abbiamo un grande Paese con noi, tutti sono con noi".

I Mondiali di calcio del 2022 si terranno a dicembre e gli interrogativi sulla gestione delle questioni umanitarie da parte della nazione ospitante, il Qatar, non accennano a diminuire, in particolare per quanto riguarda le leggi contro l'omosessualità.

Josh Cavallo, l'unico giocatore gay dichiarato nel calcio maschile di serie A, ha dichiarato a novembre che avrebbe "paura" di giocare in Qatar, dove l'omosessualità è illegale e punibile fino a tre anni di carcere.

Lo stesso mese Nasser Al Khater, amministratore delegato del comitato organizzatore del torneo, ha ribadito, parlando con la CNN, che il Qatar è stato trattato "in modo ingiusto e scorretto" da quando ha ottenuto il diritto di ospitare il torneo 11 anni fa.

Mbappé, il cui club, il Paris Saint-Germain, è anch'esso di proprietà della famiglia regnante del Qatar, è chiaro su quale sia il messaggio sulla discriminazione da trasmettere al torneo.

"Il calcio è per tutti. Nessuno può dire: non puoi giocare a calcio", ha detto. "Questo è il corpo del calcio: essere tutti insieme e condividere questa passione".

Ispirare le generazioni future

Mbappé spera che il Qatar offra a lui e ai suoi compagni di squadra francesi un'altra opportunità per ispirare i loro concittadini.

Fuori dal campo, lo sta già facendo con la sua associazione Inspired by KM. L'obiettivo è dare speranza a una nuova generazione, incoraggiando 98 bambini a raggiungere i loro obiettivi.

"Volevo fare qualcosa perché, quando ero giovane, penso di essere stato un ragazzo fortunato. Perché le persone mi hanno sempre dato l'opportunità di fare il passo successivo e io voglio restituirla", ha detto Mbappé.

I bambini che parteciperanno riceveranno il sostegno dell'associazione fino a quando non inizieranno a lavorare e saranno incoraggiati a trasmettere le informazioni apprese ai loro coetanei.

Mbappé ha collaborato con degli illustratori per creare una serie di romanzi grafici e video su YouTube per raccontare ai bambini l'ascesa dell'attaccante e il modo in cui possono ottenere lo stesso risultato.

"Quando ero giovane avevo un sogno e ho fatto di tutto per realizzarlo, ma le persone mi hanno aiutato. Ed è questo che voglio, aiutare quei bambini a realizzare il loro sogno", ha aggiunto.

Anche a 23 anni, Mbappé ha già realizzato tutti gli obiettivi che aveva da giovane. Ha debuttato con il suo Paese a 18 anni e, a 19, è diventato il primo adolescente dopo la leggenda brasiliana Pelé a segnare un gol nella finale della Coppa del Mondo.

Ha vinto quattro campionati francesi con Monaco e PSG, passando dal primo al secondo per circa 200 milioni di dollari nel 2018.

Forse l'unica cosa che gli resta da vincere è la Champions League.

Il PSG ha raggiunto la finale della massima competizione europea per la prima volta nel 2020, ma è stato battuto dal Bayern Monaco per 1-0 a Lisbona. La scorsa stagione, i parigini sono stati sconfitti in semifinale per 4-1 dal Manchester City.

Quest'anno, il PSG affronta il Real Madrid, 13 volte campione della UCL, in uno scontro europeo molto interessante.

"Dobbiamo essere pronti. È il momento", ha detto Mbappé. "È la parte più importante della stagione. Naturalmente vogliamo fare un salto di qualità. Sono passati due anni [da quando] abbiamo fatto finale, semifinale, ma ora vogliamo vincere".

Ha avuto una vita straordinaria e, qualunque cosa accada in Qatar, sa che i tifosi di tutto il mondo lo ammirano e ha un messaggio chiaro per loro.

"Seguite il vostro sogno", ha detto. "Ci saranno passi difficili, momenti difficili, ma dovete credere in voi stessi".

Fonte: edition.cnn.com