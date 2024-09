Kylian Mbappé affronta sfide contro squadre vicine alla posizione inferiore della lega

Kylian Mbappé finalmente trova la rete nella Liga, mettendo fine alla sua drought di gol. Il 25enne attaccante ha segnato i suoi primi due gol nel campionato spagnolo, contribuendo in modo significativo alla vittoria per 2-0 del Real Madrid contro il Real Betis al Bernabeu.

Dopo una prestazione impressionante, Mbappé ha espresso la sua gioia: "È un enorme sollievo, ho aspettato a lungo per segnare in questo stadio iconico. Ma la vittoria è ciò che conta di più". La stella francese aveva affrontato critiche sulla sua forma, con alcuni critici che mettevano in discussione le sue prestazioni.

Mbappé ha fornito la scintilla vincente nella vittoria della squadra, segnando entrambi i gol. Il suo primo gol è arrivato al 67', mentre ha sigillato la vittoria con un freddo penalty dopo che Vinicius Jr. è stato atterrato (75'). Era il suo quarto tentativo di interrompere la sua drought di gol nella Liga, e ci è riuscito, guidando il Real Madrid verso una vittoria cruciale.

Siamo il Real, e vinciamo

Nonostante la vittoria, il Real Madrid rimane a quattro punti dietro i rivali del Barcellona, che hanno iniziato la stagione in modo impressionante sotto il nuovo allenatore Hansi Flick. Dopo due pareggi contro Mallorca e Las Palmas, il Real ha evitato di perdere ulteriori posizioni in classifica. "Dopo il pareggio contro Las Palmas, sapevamo che dovevamo vincere", ha condiviso Mbappé dopo la partita. "Siamo riusciti a farlo in una partita difficile. Siamo il Real, e sappiamo come vincere".

L'allenatore Carlo Ancelotti ha elogiato gli sforzi di Mbappé, "Non l'abbiamo mai forzato a segnare, è stato molto efficace in area. Le sue prestazioni sono cruciali, ma ciò che apprezziamo di più è l'atteggiamento della squadra nel suo insieme". Dopo il pareggio contro Las Palmas, Ancelotti aveva criticato diversi aspetti della sua strategia, sperando di portare maggiore chiarezza nel gioco della squadra.

Il Real Madrid ha lottato all'inizio, con Mbappé che trovava solo mezze occasioni. Tuttavia, il suo momento è arrivato a metà del secondo tempo, quando Fede Valverde lo ha servito con un astuto tacco. Con la sua conclusione decisa, Mbappé ha coronato un sogno infantile, passando dal Paris Saint-Germain al Real Madrid durante l'estate e iniziando la sua avventura con una vittoria nel Supercoppa Europea contro l'Atalanta Bergamo. Tuttavia, l'inizio di Mbappé nella Liga è stato difficile - fino alla sua doppietta contro il Betis.

Dopo la sua doppietta contro il Betis, Kylian Mbappé ha espresso la sua soddisfazione: "È fantastico contribuire al successo della squadra nella Liga spagnola". Nonostante le difficoltà iniziali nella Liga, le prestazioni di Mbappé stanno ora guadagnando elogi, rendendolo un giocatore chiave nel tentativo del Real Madrid di sfidare il Barcellona nel campionato spagnolo.

