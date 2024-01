Kylian Mbappé accetta il prolungamento di tre anni del contratto con il Paris Saint-Germain, snobbando il Real Madrid

Con il contratto di Mbappé con i giganti francesi in scadenza a fine stagione, la prossima destinazione del 23enne era incerta da mesi: Avrebbe scelto di rimanere al PSG o di trasferirsi a Madrid, il club di cui si era innamorato da bambino?

Ma dopo mesi di speculazioni, Mbappé ha annunciato che continuerà a giocare per il club parigino, firmando un prolungamento del contratto di tre anni fino al 2025.

"Vorrei annunciare che ho scelto di prolungare il mio contratto al Paris Saint-Germain, e ovviamente ne sono felicissimo", ha dichiarato Mbappe. "Sono convinto che qui potrò continuare a crescere in un club che fornisce tutto il necessario per esibirsi ai massimi livelli. Sono anche felice di continuare a giocare in Francia, il Paese dove sono nato, dove sono cresciuto e dove mi sono fatto conoscere".

"Vorrei ringraziare il presidente Nasser Al-Khelaïfi per la sua fiducia, la sua comprensione e la sua pazienza. Vorrei anche ringraziare tutti i tifosi del Paris Saint-Germain, sia in Francia che nel resto del mondo, per il loro sostegno, soprattutto negli ultimi mesi. Insieme, fianco a fianco e ambiziosi, faremo la magia a Parigi".

Unico nel suo genere

Mbappé ha avuto un inizio di vita nel calcio professionistico storicamente veloce.

Inserito nella prima squadra dell'AS Monaco da adolescente, ha esordito in prima squadra a 16 anni e 347 giorni. In questo modo è diventato il più giovane giocatore di prima squadra del Monaco, battendo il record stabilito dal grande francese Thierry Henry.

Mbappé ha battuto un altro record di Henry pochi mesi dopo, segnando il suo primo gol e diventando il più giovane marcatore della squadra.

Durante la sua prima stagione completa, Mbappé è stato un membro chiave di una squadra monegasca che ha battuto il PSG per il titolo della Ligue 1 e ha raggiunto le semifinali della Champions League. Ha segnato 26 gol in 44 partite.

La sua eccellenza in quella stagione ha attirato l'attenzione dei parigini, che si sono subito mossi per ingaggiare il diciottenne Mbappé.

Mbappé, nato a Parigi, si è inizialmente trasferito al PSG in prestito per un anno prima di firmare un contratto permanente.

Nessuno dei due club ha rivelato le cifre del trasferimento, ma si è parlato di una cifra di 214 milioni di dollari, che avrebbe reso Mbappé il secondo giocatore più costoso al mondo all'epoca, subito dopo il suo nuovo compagno di squadra, Neymar.

In cinque stagioni complete nella capitale francese, Mbappé è diventato una superstar, sia per il club che per il paese.

Ha segnato oltre 150 gol per il PSG, vincendo quattro campionati francesi, tre Coppe di Francia e due Coppe di Lega francesi.

È stato anche parte fondamentale della squadra che ha raggiunto la finale di Champions League del 2020, perdendo poi contro il Bayern Monaco.

Con la Nazionale francese, Mbappé è diventato un titolare fisso e ha svolto un ruolo fondamentale nella vittoria della Francia ai Mondiali del 2018, segnando anche una volta in finale e venendo eletto miglior giovane del torneo.

Nonostante faccia parte di una delle squadre di club più costose di sempre, Mbappé e il PSG hanno faticato in Champions League, uno degli obiettivi principali del club.

Stagione dopo stagione si sono susseguite uscite drammatiche e strazianti dalla competizione, con Mbappé che sembrava disperato, culminate nel più recente tracollo di quest'anno contro il Real Madrid, in cui il PSG ha subito tre gol in 27 minuti per buttare via un vantaggio aggregato di 2-0.

Ma dopo che sembrava che potesse andarsene, Mbappé ha annunciato che resterà con il club fino al 2025.

È scandaloso

All'annuncio del nuovo contratto di Mbappé, la Liga ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che presenterà un reclamo in merito all'accordo per la "non conformità del PSG con il fair play finanziario della UEFA".

"La Liga desidera affermare che questo tipo di accordo attacca la stabilità economica del calcio europeo, mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e l'integrità dello sport, non solo nelle competizioni europee, ma anche nei campionati nazionali".

La Liga ha definito l'accordo "scandaloso", affermando che presenterà una denuncia alla UEFA, alle autorità amministrative e fiscali francesi e alle autorità dell'Unione Europea per "continuare a difendere l'ecosistema economico del calcio europeo e la sua sostenibilità".

"Questo comportamento dimostra ancora una volta che i club statali non rispettano e non vogliono rispettare le regole di un settore importante come quello del calcio. Queste regole sono fondamentali per proteggere e sostenere centinaia di migliaia di posti di lavoro".

"Questo tipo di comportamento guidato da Al-Khelaifi, presidente del PSG, nonché membro del Comitato Esecutivo UEFA e presidente dell'ECA, mette in pericolo il calcio europeo allo stesso livello della Super League europea".

