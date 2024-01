Kurt Zouma, stella del West Ham, esprime "grande rimorso" per aver preso a calci un gatto

In seguito, a giugno, gli è stato ordinato di completare 180 ore di servizi sociali dalla Thames Magistrates Court, dopo essersi dichiarato colpevole del reato, come riportato da PA Media all'epoca.

"Ovviamente ho fatto qualcosa di molto brutto e mi scuso ancora per quello che ho fatto", ha detto nell'intervista con il West Ham. "So che è stato molto duro per le persone guardare e vedere questo e ovviamente mi sento molto, molto dispiaciuto. Ho un grande rimorso per questo".

L'associazione animalista britannica RSPCA ha avviato un'indagine sul giocatore francese dopo che a febbraio era emerso online un video dell'incidente, girato dal fratello minore Yoan, che lo mostrava mentre si scagliava contro il suo gatto domestico, schiaffeggiandolo, inseguendolo per la stanza e prendendolo a calci sul pavimento in quella che sembrava essere una residenza privata.

Durante la sentenza presso la Thames Magistrates' Court, a Zouma è stato anche vietato di possedere un gatto per cinque anni e gli è stato ordinato di pagare una multa di quasi 9.000 sterline (11.214 dollari).

A Yoan è stato ordinato di completare 140 ore di servizi sociali dopo essersi dichiarato colpevole di aver aiutato, favorito, consigliato o procurato al fratello maggiore di commettere un reato ai sensi dell'Animal Welfare Act del 2006.

La RSPCA ha sequestrato due gatti appartenenti a Zouma poco dopo l'incidente e sono rimasti sotto la sua custodia da febbraio.

"Ho imparato da questa vicenda, questa è la cosa più importante, direi", ha aggiunto Zouma. "Ovviamente ho avuto il supporto di molte, molte persone intorno a me che mi hanno aiutato a rimanere concentrato sul calcio e a cercare di essere felice".

Il West Ham ha inflitto al difensore francese la massima multa possibile in seguito alle sue azioni nel video e ha donato il denaro ad associazioni animaliste. l

"Il club è stato incredibile con me, il supporto che ho ricevuto dai miei compagni di squadra, dallo staff e da tutti i membri del club, e anche dai tifosi, sono stati irreali", ha detto Zouma. "Mi hanno aiutato a rimanere concentrato sul gioco, a cercare di fare sempre del mio meglio in campo e, ovviamente, non potrò mai ringraziarli abbastanza per quello che hanno fatto. Questo club è come la mia famiglia".

Fonte: edition.cnn.com