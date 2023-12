Kurt Zouma: Il difensore del West Ham condannato a 180 ore di servizi sociali per il video dell'aggressione al gatto

L'associazione animalista britannica RSPCA ha avviato un'indagine sul giocatore francese dopo che, a febbraio, era emerso online un video dell'incidente, girato dal fratello minore Yoan, che lo mostrava mentre scagliava scarpe contro il suo gatto domestico, schiaffeggiandolo, inseguendolo per la stanza e prendendolo a calci sul pavimento in quella che sembrava essere una residenza privata.

Durante la sentenza presso la Thames Magistrates' Court, a Zouma è stato anche vietato di possedere un gatto per cinque anni e gli è stato ordinato di pagare una multa di quasi 9.000 sterline (11.214 dollari).

A Yoan è stato ordinato di completare 140 ore di servizi sociali dopo essersi dichiarato colpevole di aver aiutato, favorito, consigliato o procurato al fratello maggiore di commettere un reato ai sensi dell'Animal Welfare Act del 2006.

La RSPCA ha sequestrato due gatti appartenenti a Zouma poco dopo l'incidente e sono rimasti sotto la sua custodia da febbraio.

"Siamo lieti che sia stata fatta giustizia in tempi brevi in questo terribile caso e ci concentriamo ora sul trovare a questi bellissimi gatti le case amorevoli che meritano", ha dichiarato il capo ispettore della RSPCA Dermot Murphy in una dichiarazione inviata alla CNN dopo l'udienza,

"Questo caso manda un chiaro messaggio: gli animali non dovrebbero mai essere trattati in questo modo e postare video di animali maltrattati sui social media per avere dei like è ripugnante", ha aggiunto Murphy.

Un portavoce del West Ham ha ribadito la condanna del club per gli abusi e le crudeltà sugli animali "Questo tipo di comportamento è inaccettabile e non è in linea con i valori del Football Club", ha dichiarato il West Ham.

"Entro 48 ore dall'uscita del filmato, abbiamo inflitto a Kurt la massima multa disponibile per il club.

"Ogni singolo centesimo di questo denaro è ora destinato a una serie di enti di beneficenza meritevoli, tutti dedicati al benessere degli animali", si legge nel comunicato.

In seguito all'incidente, Zouma è stato abbandonato dall'Adidas, uno dei suoi sponsor, e avrebbe subito abusi razzisti online.

Fonte: edition.cnn.com