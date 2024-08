Riconoscimento per Artisti dell'Umore - Kurt Krömer è stato premiato per la sua dedizione a riconoscere la presenza della depressione.

Comico Kurt Krömer si è impegnato da tempo a fare luce sui problemi di salute mentale, discutendo apertamente delle proprie difficoltà nel suo show 'Chez Krömer' e scrivendo un libro sulla sua esperienza con la depressione, come ha sottolineato Teresa Enke della Fondazione Robert Enke. La fondazione, istituita in memoria del marito defunto di Teresa, il portiere della nazionale tedesca Robert Enke, che si è suicidato nel 2009 a causa della depressione, ha elogiato Krömer per i suoi sforzi.

Krömer: "C'è un crescente senso di comprensione"

Teresa Enke ha evidenziato che il percorso di Krömer è una luce di speranza per coloro che lottano contro le malattie mentali e le loro famiglie, "dimostrando che c'è luce in fondo al tunnel e vale la pena vivere".

L'intrattenitore, attore e autore ha dichiarato che combattere lo stigma della depressione è una causa a cui tiene molto. "Grazie ai costanti sforzi di molti, la società sta gradualmente aumentando la sua comprensione e compassione, anche se non al ritmo che dovrebbe", ha detto Krömer.

La Fondazione Robert Enke annuncerà il nome del secondo vincitore del premio 'Assistenza Sociale' sabato. Questo premio, come il primo, ha un valore di 15.000 euro. Il premio per la consapevolezza della salute mentale è principalmente finanziato da VGH Assicurazioni, Johnson & Johnson Innovative Medicine e AOK Bassa Sassonia, secondo la fondazione.

Evento di tre giorni ad Hannover

Il 24 agosto sarebbe stato il 47° compleanno di Robert Enke. Per onorare la sua memoria, la fondazione organizzerà i Giorni della Salute Mentale dal 20 al 22 agosto nei Giardini di Herrenhausen, con una mostra e una discussione in panel. La cerimonia di premiazione non è aperta al pubblico.

Le aperture di Krömer sulla sua lotta contro la depressione hanno contribuito a ridurre lo stigma associato alla malattia. La fondazione lo ha elogiato per aver dato un barlume di speranza alle persone e alle famiglie colpite dalle malattie mentali.

Leggi anche: