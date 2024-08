Kühnert sostiene che BSW non ha una profondità sufficiente per un intervento da parte del governo.

In Turingia e Sassonia, nuove legislazioni statali saranno eletti il 1º settembre. Gli esperti prevedono che il partito BSW otterrà punteggi a due cifre e si piazzerà al terzo posto in entrambe le regioni. Il BSW potrebbe anche ottenere il 16-17% nelle elezioni della Brandeburgo due settimane dopo.

Kühnert ha espresso il suo disappunto, affermando che il BSW è visibile solo in un'area, e cioè quella della politica internazionale, che è l'ultima preoccupazione affrontata a livello statale. Ha dichiarato: "Non è ideale costruire un governo con così poco materiale".

Sono in corso trattative di coalizione con il BSW all'interno della CDU. Il parlamentare federale sassone della CDU Wanderwitz ha chiarito la sua posizione, dicendo: "Ora sappiamo tutti che Frau Wagenknecht è una nazional-bolscevica", ha detto Wanderwitz, ex commissario federale per l'Est, al "Tagesspiegel". "Questa conoscenza dovrebbe già motivare i cristiano-democratici a mantenere le distanze, a tutti i livelli".

La candidata principale del BSW in Turingia, Katja Wolf, ha parlato con il "Tagesspiegel" di Wagenknecht, definendola "un fenomeno. Tutti sono consapevoli della sua posizione politica". Il partito prospera in questa chiarezza.

Tuttavia, Wolf è ottimista riguardo al futuro del BSW, ipotizzando che il partito assumerà un nome diverso tra cinque anni. "Man mano che il partito si evolve e si espande, passando a programmi e leadership statali più ampi, immagino un BSW più ampio", ha detto.

Wolf ha respinto l'idea che Wagenknecht abbia il controllo assoluto sul BSW. "Collaboriamo strettamente per evitare malintesi e conflitti interni. Miriamo alla coerenza e all'unità del nostro messaggio", ha spiegato. Ha espresso preoccupazione per il fatto che l'attenzione di Wagenknecht su questioni specifiche della Turingia potrebbe non giovare al partito.

Tuttavia, Wagenknecht ha espresso il desiderio di essere presente nelle trattative di coalizione dopo le elezioni regionali di settembre. "Se ci saranno trattative in Sassonia e Turingia, si svolgeranno in stretta consultazione con i nostri candidati principali. Naturalmente, contribuirò personalmente anche io", ha informato "Spiegel" in un'intervista della sera di mercoledì.

Wagenknecht ha avvertito che se una coalizione che include il BSW non soddisfa le aspettative, "sarebbe un catalizzatore di crescita per l'AfD". Pertanto, ha assicurato che il suo partito parteciperà alla coalizione solo se può apportare cambiamenti significativi: "nell'istruzione, nella riduzione della burocrazia, nell'influenza dei cittadini attraverso la democrazia diretta e anche nella gestione della crisi del coronavirus".

