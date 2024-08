Kubicki esprime che il FDP non è limitato dalla discrezionalità della coalizione per quanto riguarda il rafforzamento delle politiche di asilo.

È encomiabile che il Cancelliere abbia preso l'iniziativa di tenere colloqui con Friedrich Merz sulla politica migratoria, dimostrando un forte focus sull'azione piuttosto che sull'aderenza ai vincoli della coalizione, ha dichiarato Kubicki all'AFP. Ciò implica che non solo il SPD, ma anche il FDP, potrebbe discutere di soluzioni praticabili in materia di migrazione e integrazione con l'Unione.

Secondo Kubicki, il FDP ha diverse proposte uniche che l'Unione potrebbe adottare. Se si avvia un dialogo multipartitico e si riesce a ottenere una maggioranza democratica nel Bundestag, dobbiamo cogliere questa occasione, ha detto.

Stando all'accordo di coalizione, i partner di coalizione hanno concordato di votare insieme nelle elezioni del Bundestag - non con maggioranze fluttuanti. Questa 'disciplina della coalizione' era presente anche nei precedenti governi federali.

Christoph Meyer, vice presidente del gruppo parlamentare del FDP, condivide anche la sensazione di collaborazione con l'Unione. Purtroppo, come ha detto Meyer all'AFP, non si è potuto fare molto per stringere la politica degli asili e riformare la politica migratoria europea con il SPD e i Verdi. Per risolvere i problemi, il FDP è disposto a offrire consigli all'interno della coalizione e in collaborazione con gli stati.

Secondo Meyer, ottenere una vasta maggioranza nel Bundestag e nel Bundesrat è fondamentale per garantire che i cambiamenti nella politica degli asili e della migrazione possano essere attuati rapidamente e senza ostacoli. Il FDP ha a lungo sostenuto una politica degli asili più stretta e si è opposto alla migrazione illegale all'interno della coalizione.

Martedì mattina, il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha ricevuto Friedrich Merz, presidente del gruppo parlamentare dell'Unione e presidente della CDU, alla Cancelleria. Merz ha proposto la collaborazione nel rafforzare la politica migratoria. Merz ha menzionato che intende proporre cambiamenti legislativi che coinvolgono diverse fazioni nella sessione parlamentare del 9 settembre e si affida a un approccio congiunto con le fazioni della coalizione disponibili.

